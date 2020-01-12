國民黨選不好 侯友宜：惕勵自己往前走

2020大選結果出爐，國民黨大挫敗，吳敦義昨也辭掉黨主席。新北市長侯友宜今天被問到此事，他說，這次國民黨選得非常不好，每個人都有責任，尤其不要檢討別人，要先檢討自己，像他會深切檢討，在新北市所有施政過程，是不是還有讓民眾不滿意之處，昨晚他也跟團隊深刻檢討，從今起更應捲起袖子，賣力認真努力做事，來符合民眾期待。

侯友宜今天上午出席市政行程，被問到國民黨選舉失利時做以上表示。至於國民黨中生代希望拱朱立倫來接黨主席？侯友宜表示，選後有很多問題要去檢討、很多問題要去思考，國民黨一定要大破大立來改革，跟世代年輕人接軌，更重要符合民意潮流，每個人都要建立責任，大家要團結一起，讓台灣不要因為選舉失敗，而喪失自我意志，要更團結努力往前走。

而吳斯懷被說應該要辭不分區立委，侯友宜認為，還是檢討自己重要，有時候贏，要記得感恩別人，輸的時候則要檢討自己，「我永遠記得一句話，苛責自己、感恩別人，謝謝民眾給我們這樣機會，我們好好惕勵自己往前走。」