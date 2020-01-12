陳水扁宣布退出政壇 高嘉瑜：多休息、保重身體

大選告一段落，前總統陳水扁因一邊一國行動黨立委選戰失利，今天宣布從此退出政壇；對此，選前與陳水扁失和的民進黨台北市立委第四選區（內湖、南港）當選人高嘉瑜，今早在內湖737市場徒步謝票受訪則說，希望陳能多多休息、保重身體。

高嘉瑜今天在737市場掃街謝票，遇到不少主動互動的民眾，還有自稱來自中國的民眾拿高嘉瑜擋泥板要高簽名。

談到這次北市其他年輕世代選戰表現，高嘉瑜表示，吳怡農這次表現大家都覺得非常好，可圈可點，有這樣的成績也很不簡單，未來吳也有無限可能。

針對新北賴品妤、台中陳柏惟當選立委，高嘉瑜則說，這次很多年輕新秀打敗資深老將，尤其是地方派系這次也面臨很大挑戰，甚至落選，這代表民主政治越來越成熟，長期依靠地方勢力跟派系，在現在這個時代已經被人民所淘汰。

高嘉瑜表示，國民黨要想的是，如何培養新生代年輕人接班，因為這次選舉過程，國民黨很多資深老將還持續當選，這對於國民黨新陳代謝跟年輕人其實是很大的影響，也希望國民黨多給有想法、未來的年輕人機會；相較之下，民進黨推出很多優秀的年輕人，甚至是過去從來沒擔任過民代的年輕人都有機會選上，證明民進黨仍較願給年輕人機會、栽培年輕人。