加入民進黨？洪慈庸：目前沒相關想法與打算

爭取連任的無黨籍台中市第三選區立委洪慈庸，敗給藍營政壇老將楊瓊瓔，今天上午與丈夫卓冠廷展開兩天的謝票行程。洪慈庸強調，「慈庸沒有輸，台灣也沒有輸，台灣一直在努力的往前走，對這次選舉結果感到很欣慰」。至於未來規劃？洪說，後續會再詳細思考。

洪慈庸表示，她以些微票差距敗選，主要是她這幾年的努力或者這次選戰中有不足的地方須加強，感謝支持者及競選團隊的陪伴與努力，她也會繼續檢討、改進。這次選舉所有台灣人站出來，讓台灣能在這次大選獲得勝利，「慈庸沒有輸，台灣也沒有輸，台灣一直在努力的往前走，對這次選舉結果感到很欣慰」。

民眾黨在三選區提名人選是否影響選票？洪慈庸說，影響最後選票有很多原因，這是民主社會，每個人都有參選權利，每個政黨也有提名權力，「我沒有當選一定是個人的問題，努力不夠，讓有些人沒辦法把票投給我，不用怪任何人，都是我努力不夠的問題」。

選戰期間蔡英文總統六度來台中為洪慈庸輔選，未來會不會加入民進黨？洪慈庸說，「目前沒有相關想法與打算」，但昨日有跟蔡總統表達感謝，多次來幫她加油打氣，也恭喜蔡總統當選，希望蔡總統在台灣的社會改革上繼續努力，捍衛台灣主權，照顧下一代的未來。