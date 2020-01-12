國民黨大敗 黃健豪：韓國瑜回高雄別選黨主席

國民黨在總統、立委選舉大敗，國民黨青年議員黃健豪在臉書發表發表3000字檢討文。黃健豪說，「可喜可賀吳敦義終於請辭了，千萬不要上演大慰留的戲碼」，他也呼籲高雄市長韓國瑜「不要再起心動念競選黨主席，好好回歸市政」。

黃健豪這篇檢討長文獲得700多個讚與分享，他強調「輸了就要認，我們是政治組織，不是宗教團體。要調整自己的論述，讓多數民眾能夠認同」，他認為兩岸關係要講清楚國民黨的定位，在黨內改革要徹底的世代交替。

國民黨主席吳敦義為敗選請辭，黃健豪說，「可喜可賀的是，吳敦義等人，終於宣布要請辭了，拜託各位中常委，不要上演大慰留的戲碼」，把黨內高層全部換掉，重新詮釋國民黨的價值，扮演好在野黨的樣子。

針對黨主席改選，黃健豪說，總統選舉結果證明，絕大多數人不希望韓國瑜當領導人，在這樣的民意基礎下，「我甘冒大不諱的說，希望韓市長本人、韓粉朋友，不要再動念選黨主席了，如能挺過罷免難關，希望韓市長在高雄市政上拿出成績」。

他強調應改革中常會與黨內決策機制，32席中常委有幾席經過選戰洗禮？多數是黨內大老形成厚重的同溫層，國民黨執政的15席縣市長除列席中常會，也應列入黨中央決策機制。

黃健豪說，不分區立委的提名制度荒謬到不改不行，要超過出席中央委員的半數才會被撤換，導致國民黨最後名單有吳斯懷，重創了全國各地的區域立委選情。