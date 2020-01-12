阿扁發退政壇聲明 陳致中：不方便多談

今年大選，政黨票上有19個政黨，小黨參戰者眾。選前努力為一邊一國行動黨拉票的前總統陳水扁，以「澆水園丁」自居，但一邊一國行動黨未達5%得票門檻，無法分得不分區席次，讓阿扁總統好失望，打擊不小。阿扁今天一早發聲明說「宣布從此退出政壇」，讓不少支持者錯愕。對此，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，父親心情確實不好，父親想退出政壇的決定，他不方便多談。

大選前，陳水扁大力為一邊一國行動黨輔選，呼籲選民總統票挺蔡英文，政黨票支持一邊一國行動黨，也曾到台北為一邊一國行動黨區域立委候選人李婉鈺等人站台。阿扁到處趴趴走輔選，也被批評是頻踩中監「四不原則」紅線。

陳水扁戶籍地設在台南市，昨天上午近10點，由朋友開車載他到台南，前往設在衛生局東區衛生所的投票所投票，他當時精神氣爽，說風和日麗是投票的好日子，要國人踴躍投票。只是投票結果卻讓阿扁總統心情難受，他大力推薦的一邊一國行動黨得票不如預期。

陳水扁的退黨聲明寫到：