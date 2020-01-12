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不分區得票不及總統票6成 民進黨完全執政警訊

被綠營批評攪局者 柯文哲酸：都過半還不滿足？

2020-01-12 11:05聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020大選落幕，甫成立5個月的台灣民眾黨在國會搶下5席，成功進入立院，成為台灣第三大黨。對此，民眾黨主席柯文哲今受訪時認為，就是平盤，不增不減；即便是已經成為第三大黨，依舊不改嗡嗡嗡的個性，直呼「工作、工作、工作」。

對於取得2024的門票，柯文哲表示「那又怎麼樣」，還說立法院的不關鍵少數才是重點。

不過綠營認為部分關鍵選區，像是北市的許淑華、台中洪慈庸等，是因為民眾黨推人，才導致落選，質疑柯文哲根本就是「攪局者」，甚至傳出敗選戰犯的檢討聲浪。

對此，柯文哲忍不住酸說，都過半了還不滿足，許淑華會贏？那不可能啦。

民眾黨準立委蔡壁如則認為，參選是每個國民的權力，不可以因為沒有選上就說是誰來攪局，會抹殺年輕人對政治的熱忱。

民眾黨準立委賴香伶表示，戰犯這個用詞過重也過當，全台灣哪一個選區不是關鍵選區，民眾黨在各地的得票率，藍綠應該要看得到是很多人對第三勢力的期待，期待台灣不一樣，大家應該要珍惜這股力量。

對於是否進軍2024？蔡壁如表示，大家現在都覺得是海嘯政治，2018年的時候，國民黨也是席捲全台15個縣市長，如今則換成民進黨，。台灣已經進入極端政治，所以什麼都言之過早，總之就是努力。

對於區域立委席次掛零，蔡壁如說，民眾黨才成立幾個月，投入選舉時間很短，確實有宣傳不夠、候選人知名度不高等問題，未來幫忙宣傳的力道要加強，也要讓組織極大化，再來投入2022選舉，擴張各縣市的基層。

至於何時會啟動謝票？蔡壁如說，原則上會趁著過年期間把各縣市走一遍，感謝各地後援會的志工，這也是民眾黨最重要的資產。

對於被綠營認為是部分關鍵選區敗選的「戰犯」，民眾黨柯文哲忍不住酸說「都過半了還不...
對於被綠營認為是部分關鍵選區敗選的「戰犯」，民眾黨柯文哲忍不住酸說「都過半了還不滿足」，許淑華會贏？那不可能啦。記者邱瓊玉／攝影
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台灣民眾黨蔡壁如柯文哲2020選舉2020不分區立委

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