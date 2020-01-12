影／劉櫂豪順利連任：配合縣府爭取打通26線

昨天成功連任的民進黨籍台東區域立委劉櫂豪，今天上午9點啟動選後車隊掃街謝票行程，出發前劉櫂豪表示，他會配合台東縣政府、台東縣長饒慶 鈴針對中斷的台26線工程，持續與屏東縣、公路總局協調溝通，爭取打通台26線，並與屏東分享阿塱壹古道的自然資源保育、觀光產值。

2011年2月1日，因屏東縣政依文化資產保護法劃設旭海觀音鼻自然保留區，導致台26線興建只剩最後7公里（台東端道路）因部分位於保留區內，整個台26線建設工程停擺中斷。

劉櫂豪今天表態，他會配合台東縣長饒慶鈴，努力居中與屏東縣政府協調溝通，為台東爭取打通台26線，並與屏東分享阿塱壹古道的自然資源保育、觀光產值。

劉櫂豪說，畫設旭海觀音鼻自然保留區，是屏東縣政府基於地方制度法賦予的權利，所做的一個宣布，會持續的跟台東縣政府，協助饒縣長來跟屏東協商，也要求公路總局看看有沒有其他替代路線，另外阿塱壹古道現狀已製造出一些觀光產值，希望就現狀的情況下，讓台東縣政與屏東縣一起分享觀光產值。