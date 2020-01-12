蔡英文深綠大本營嘉縣得票創新高 唯獨阿里山鄉輸

總統大選揭曉，蔡英文總統在嘉義縣橫掃千軍，以64.2%得票率輾壓韓國瑜32.1%，未達設定贏7成目標，蔡贏韓的票數9萬8532票，還比上次贏朱立倫票數11萬7488票少，韓國瑜得票9萬8810票，比朱立倫6萬5425票多3萬3385票，雖如此，蔡在嘉義縣票數仍成長，全縣18鄉鎮市，只輸阿里山鄉。

蔡英文得票成長，原因是嘉義縣本土意識強，香港反送中，抗中保台，加上長照、托育、減稅、農機補助、老農退休制度，以及中央地方連線執政撒幣利多發酵。

嘉縣綠營大本營，民進黨完全執政近20年，2012年蔡英文首次參選落選，但嘉縣贏過半58.58%得票率；2016年蔡英文獲18萬2913票，衝高到65.37%得票率，國民黨朱立倫只獲6萬5425票、得票率23.38%，蔡大贏朱11萬7488票，這次票數成長到19萬7342票，贏韓國瑜9萬8810票。

從得票數分析，18鄉鎮市綠油油一片，唯獨山地原住民鄒族多數的阿里山鄉，韓國瑜獲2006票，贏蔡英文931票，上次蔡英文在阿里山鄉得票937票，也輸朱立倫1177票，阿里山鄉選民不到萬人，孤掌難鳴。