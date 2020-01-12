【即時短評】綠再掌國會新龍頭 能展泱泱大黨風範？

新國會2月1日開議，民進黨席次單獨過半，未來在立法院依舊掌握絕對優勢。接下來民進黨在國會能否擺脫如本屆「橡皮圖章」之譏；民進黨籍的國會議長，也必須發揮調和鼎鼐、真正尊重包容小黨意見，才能顯示一個泱泱大黨的風範與格局。

民主政治是政黨政治，是責任政治，基於這樣的民主原理，民進黨當然可以執行、通過各式自己想要的政策或法律；但政治也是妥協的藝術，國會議員監督行政部門也是天職。如何在兩大原則上取得平衡點，做為執政黨必須拿捏得宜。

很可惜，過去四年來的立法院可說是烽火連天。尤其在審查重大法案時，經常上演在野黨杯葛，執政黨強渡關山的戲碼。從一例一修勞基法修正、軍公教年金改革、促進轉型正義條例、不當黨產條例，乃至最近的反滲透法三讀，民進黨無一不是在爭議聲中，藉由席次優勢「硬著陸」。

這屆立法院爭執不休，立法院長蘇嘉全必須負起一定責任。議長中立化看似「政治正確」，但換個角度看，沒有善用朝野協商工具，一味透過席次優勢強行通過法案，是造成朝野缺乏互信與僵局的重要原因。

民進黨主席卓榮泰昨天釋出善意表示，未來民進黨會持續與一些小黨保持良好互動。2016年民進黨勝選之夜，蔡英文總統向黨公職下的第一道命令是「謙卑、謙卑、再謙卑」。但事實證明，民進黨這幾年來在國會的作為，離謙卑二字十分遙遠。

這次選舉，民進黨與部分小黨成功對話、整合，不過民眾黨與時代力量並不在其中。選戰期間，民眾黨、時代力量與民進黨幾乎站在對立面，選舉結果若從民進黨角度出發，更不乏幾個激戰選區，因小黨參戰，讓藍營漁翁得利。雙方選前齟齬與選後新仇，再碰上長久以來的藍綠對立，新國會上路後，恐依舊吵吵鬧鬧。