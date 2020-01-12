國會龍頭 萬年總召柯建銘也是熱門人選？

下屆立法院長已成民進黨囊中物，民進黨立委柯建銘長年擔任立院黨團總召，被封為「立法院活字典」。柯建銘曾在2016年民進黨首度國會過半時，表態角逐國會龍頭，但後來自願退出，與院長寶座擦身而過。為民進黨在國會立下無數戰功的柯建銘，仍是議長熱門人選。

柯建銘是八連霸的資深立委，從立法院第五屆開始擔任民進黨團總召，不論民進黨在國會的席次多寡，柯建銘因熟悉國會議事與政黨間的折衝協調，替民進黨立下許多汗馬功勞。但也因為長年以來與前立法院長王金平的「密室協商」，被稱為「喬王」。

四年前，蘇嘉全、柯建銘、陳明文都有意爭取立法院長職務。蔡英文當時雖表示新的國會議長，尊重黨團共同決定，但也提醒黨籍立委，「必須要滿足社會對改革的期待」。黨內人士表示，當時蔡這段話一出，柯建銘心裡也有底，最後選擇退出。

被視為「國王人馬」的蘇嘉全後來當上立法院長，不過柯建銘仍以黨團總召角色，站在第一線率領民進黨立委作戰。