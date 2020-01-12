政治能量受300萬影響 陳明文國會龍頭恐再失之交臂

民進黨內對立法院長寶座的競爭，英系重量級立委陳明文也是被看好的人選之一。陳明文扎根嘉義，長期以來基層實力雄厚，不過，這次立委選舉過程，包括「高鐵300萬事件」以及對手猛攻要打破「明文規定」，讓陳明文的形象與政治能量都受到影響。

陳明文是民進黨現階段在嘉義政壇的「一號人物」，四年前陳明文在嘉義縣山區立委選戰，拿下8萬8千多票，得票數比國民黨對手多出一倍。這屆國會，陳明文也曾表態角逐立法院長，但最後陳明文與柯建銘雙雙退出，讓蘇嘉全成為首位民進黨籍國會議長。

不過今年選前，陳明文因高鐵300萬風波招致在野黨強力攻擊，加上主要對手前民進黨立委林國慶不斷諷刺嘉義有「明文規定」，讓陳明文選情相對緊繃。曾有地方輔選人士表示，不同以往，陳明文對這次選舉很有「警覺性」，選舉過程的估票、拜票，都滲入的村里層級。

選戰結果陳明文贏得驚險，僅以7千多票勝出。黨內人士表示，陳明文因為選前風波，已讓形象受損，選舉結果並未大勝，也一定程度讓陳的政治能量受到影響。即使陳明文有志立法院長，但整體情勢對陳較不利。