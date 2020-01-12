再度紅塵 游錫堃將「蘇規游隨」或走「游式風格」？

「新科」立委游錫堃，選前就傳出被蔡英文總統欽點將代表民進黨角逐國會議長寶座，去年獲得民進黨提名為不分區立委後曾表示，2016年大選後他以為「台灣派」完全執政、正常國家曙光已露，選擇優遊山林的生活，未料竟「再度紅塵」；邁向正常國家，任何人責無旁貸，他決定為台灣再戰。

人稱「水牛伯」的游錫堃在黨外時期發跡，在解嚴時期的省議會，游與蘇貞昌、謝三升因問政犀利傑出，被譽為「黨外鐵三角」。游錫堃也是民進黨「18人建黨工作小組」成員，民進黨去年黨慶時，黨主席卓榮泰還特別頒發特製黨旗，感謝建黨工作小組。

游錫堃黨政經歷豐富，曾任宜蘭縣長、行政院長及民進黨主席。2014年縣市長選舉，游錫堃代表民進黨挑戰尋求連任的新北市長朱立倫，原本一般預期朱立倫可輕鬆過關，但選舉結果游錫堃只輸了2萬4千多票，讓外界見識到他的爆發力。

2016年游錫堃從游系（正國會前身）掌門人退居二線，改由林佳龍擔任擔任正國會首屆召集人。逐漸淡出政壇的游錫堃，這次大選「再度紅塵」，蔡總統在選前就說「在艱困時刻，拜託游院長務必承擔」，代表民進黨爭取新任立法院長寶座態勢明顯，游在選舉期間更擔任民進黨「護國保台助選團」團長，全台替黨內立委候選人輔選。

游錫堃有望接任蘇嘉全成為下屆立法院長；蘇嘉全四年前一上任，便標榜國會議長「中立化」，但蘇這項作法，黨內立委評價不一，批評者認為國會議長應具有調和鼎鼐功能，但蘇的中立化原則反而自縛手腳，尤其遇上在野黨刻意杯葛時，常讓朝野僵局難解、議事空轉。