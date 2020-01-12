勝選後接見AIT 蔡英文：台美之間升級為全球合作夥伴

蔡英文總統昨天甫確定連任，今便接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，也接受來自美國的祝賀。她致詞指出，民主自由是台灣重要資產，也是台美夥伴關係長期穩固基礎，過去3年多雙方在各領域不斷深化合作，也已從雙邊夥伴關係，升級為全球合作夥伴，未來會不斷加強在全球議題上面的合作。

大選大勢底定，酈英傑按照既定計畫今到總統府恭賀蔡英文當選，他表示，非常高興在此恭喜蔡英文連任勝利，也讚揚台灣選民在神聖民主過程為自己的選擇發聲，這次選舉提醒美國與台灣不只是夥伴，更是同一個民主社群的一份子，由共同價值觀緊密聯繫著。

酈英傑說，有幸在第一任任期與蔡總統合作，共同追求台灣、美國的共享利益，包括促進雙邊貿易和投資關係，協助區域各國的民主、科技與經濟能力，同時也支持台灣安全，增進區域穩定，為台美取得的長足進展感到驕傲，希望未來攜手同心、再創新局；最後酈英傑也特意用中文恭喜蔡英文總統及台灣鼠年大吉、萬事如意。

蔡英文則說，非常感謝酈英傑在選舉結果出爐的第二天就來表達恭賀之意，經過昨天的選舉，台灣人民再次用手中的選票向世界傳達了民主的價值，民主和自由確實是台灣重要的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。

蔡英文表示，在這基礎之上，過去3年多台灣美國安全經濟共享價值等領域不斷深化合作，去年台灣關係法立法40年，雙邊關係有更多具體進展，更公開、更多也更制度化，感謝酈英傑大力支持，下一個階段我方將持續深化台美關係，安全方面會透過合作持續加強自我防衛能力，經濟方面期盼強化台美產業鏈整合，持續深化經貿往來。