國會正副院長綠營囊中物 游錫堃、蔡其昌出線機率高

立委選舉結果民進黨拿下61席，加上至少4席「友軍」，泛綠穩定過半。立法院新會期正副院長改選，排名民進黨不分區名單「政治組」首位的游錫堃，角逐國會龍頭的機會最大，現任副院長蔡其昌，出身實力堅強的新潮流，且與各派系交好，可望與游錫堃搭擋角逐正副院長。

民進黨獨力在國會過半，黨內人士指出，新國會的正副院長，將是民進黨籍，不會有任何意外。其中游錫堃輩分與政治經歷豐富，加上當初蔡英文總統在民進黨不分區立委提名期間，親自拜訪請游錫堃請游「幫忙」，希望游擔任國會議長職務的用意明顯。

游錫堃去年底被提名為不分區立委後，對於是否將角逐立法院長，他表示，未來若成為立委，會盡到立委的本分。「未來立法院長人選應由國會自主，讓黨團決定」。

民進黨去年不分區提名期間，游錫堃的排序，曾引發黨內不同意見，當時行政院長蘇貞昌表示，「應該在安全名單的邊緣，才能展現一個黨的氣勢與魄力」。游所屬的黨內派系正國會則認為，若是為立法院長佈局，依慣例游應排在政治組第一名。

親游人士表示，游錫堃在這次被提名為不分區前，早已淡出政壇，對於黨內有意將游錫堃列入不分區名單，游也多次表達不忮不求立場。但親游人士也說，「蔡總統請游院長擔任不分區，絕對有她的用意」，以游的輩分與經歷，出任立法院長大家應該都不會反對。

至於副院長人選，多位黨內立委指出，蔡其昌這屆擔任副院長十分稱職，加上蔡其昌本身與黨內立委及各派系都關係都不錯，若蔡其昌有意願，新國會繼續蟬聯副院長的可能性很大。