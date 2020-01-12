親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨拚政黨票
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

藍旗褪色、綠旗再現 高雄選民的逆襲

獨／蔡英文大勝觀光業哀號 有旅行社董座宣布裁撤大陸部門

國會正副院長綠營囊中物 游錫堃、蔡其昌出線機率高

2020-01-12 10:17聯合報 記者周佑政／台北即時報導

立委選舉結果民進黨拿下61席，加上至少4席「友軍」，泛綠穩定過半。立法院新會期正副院長改選，排名民進黨不分區名單「政治組」首位的游錫堃，角逐國會龍頭的機會最大，現任副院長蔡其昌，出身實力堅強的新潮流，且與各派系交好，可望與游錫堃搭擋角逐正副院長。

民進黨獨力在國會過半，黨內人士指出，新國會的正副院長，將是民進黨籍，不會有任何意外。其中游錫堃輩分與政治經歷豐富，加上當初蔡英文總統在民進黨不分區立委提名期間，親自拜訪請游錫堃請游「幫忙」，希望游擔任國會議長職務的用意明顯。

游錫堃去年底被提名為不分區立委後，對於是否將角逐立法院長，他表示，未來若成為立委，會盡到立委的本分。「未來立法院長人選應由國會自主，讓黨團決定」。

民進黨去年不分區提名期間，游錫堃的排序，曾引發黨內不同意見，當時行政院長蘇貞昌表示，「應該在安全名單的邊緣，才能展現一個黨的氣勢與魄力」。游所屬的黨內派系正國會則認為，若是為立法院長佈局，依慣例游應排在政治組第一名。

親游人士表示，游錫堃在這次被提名為不分區前，早已淡出政壇，對於黨內有意將游錫堃列入不分區名單，游也多次表達不忮不求立場。但親游人士也說，「蔡總統請游院長擔任不分區，絕對有她的用意」，以游的輩分與經歷，出任立法院長大家應該都不會反對。

至於副院長人選，多位黨內立委指出，蔡其昌這屆擔任副院長十分稱職，加上蔡其昌本身與黨內立委及各派系都關係都不錯，若蔡其昌有意願，新國會繼續蟬聯副院長的可能性很大。

【相關閱讀】


‧ 2020總統立委選舉 開票數據看這裡
‧ 民眾黨大耀進 區域+不分區立委完整當選名單
‧ 圖表／藍軍翻轉2綠縣！2屆總統大選版圖變化
‧ 圖表／2020立委選舉 全台10大人氣王誕生

排名民進黨不分區名單「政治組」首位的游錫堃。 本報資料照
排名民進黨不分區名單「政治組」首位的游錫堃。 本報資料照
分享

游錫堃民進黨立法院2020選舉2020不分區立委2020立委選舉蔡其昌蔡英文

延伸閱讀

宜蘭立委／陳歐珀打建設牌成功三連霸 呂國華縮...

國會龍頭爭霸 游錫堃角逐院長呼聲高

立院民進黨過半 游錫堃拚龍頭

民進黨大勝 蔡其昌：亡國感強烈台灣人用選票發...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

艱困選區扳倒沈智慧 莊競程誓言要生3個

2020-01-12 10:35

再度重挫 國民黨內出現更改中國國民黨黨名聲音

2020-01-12 10:35

蔡易餘成功連任：卡神議題打歪樓反為選情加分

2020-01-12 10:33

【即時短評】綠再掌國會新龍頭 能展泱泱大黨風範？

2020-01-12 10:27

國會龍頭 萬年總召柯建銘也是熱門人選？

2020-01-12 10:24

林濁水評：韓國瑜大輸 天時地利人為三不和

2020-01-12 10:24

政治能量受300萬影響 陳明文國會龍頭恐再失之交臂

2020-01-12 10:22

再度紅塵 游錫堃將「蘇規游隨」或走「游式風格」？

2020-01-12 10:20

勝選後接見AIT 蔡英文：台美之間升級為全球合作夥伴

2020-01-12 10:17

澎縣立委楊曜完成三連霸 今早冒冷風謝票

2020-01-12 10:14

全國第二高票 陳亭妃得票率69.77％今車隊謝票

2020-01-12 09:32

AIT主席莫健籲兩岸對話 盼解決美豬牛問題

2020-01-12 03:54

反滲透法周三公告 台商皮皮剉

2020-01-12 01:18

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

蔡英文總統 發表勝選感言向選民揮手致意

2020-01-11 22:35

高嘉瑜挑戰立委勝選 未來劍指台北市長

2020-01-11 21:51

影／嘉義縣市綠營全壘打 陳明文：關鍵在年輕人返鄉

2020-01-11 21:00

韓國瑜敗選 韓粉哭了

2020-01-11 20:59

一路領先 民進黨中央前支持者情緒高漲 塞爆北平東路

2020-01-11 20:37

新國會產生 蘇貞昌內閣將循例總辭

2020-01-11 20:16

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22

韓國瑜開票落後 國民黨部上百警力待命維安

2020-01-11 19:05

開票之夜新進度「反滲透法」預定15日公告生效

2020-01-11 18:43

還沒宣布當選 劉世芳競總先抱喜：這兩里少輸為贏

2020-01-11 18:41

台中第六選區民進黨黃國書自行宣布當選

2020-01-11 18:32

影／開票1小時 劉世芳暫領先 競總激昂掀「凍蒜」呼聲

2020-01-11 17:16

警察好忙 還逮到通緝犯

2020-01-11 12:29

排了37分鐘 蘇貞昌：速度快 很放心

2020-01-11 12:29

排半個小時 柯文哲：投票效率要改進

2020-01-11 12:29

花31分鐘完成 馬英九：公投、大選 脫鉤是錯誤決定

2020-01-11 12:29

第三勢力發展 當郭柯都劍指2024…

2020-01-11 12:29

學者看選後政治生態： 執政黨國會能否過半是關鍵

2020-01-11 12:29

投票人潮一早湧現！中選會估投票率與上屆相近

2020-01-11 12:19

彰化黃秀芳、張瀚天投票 王惠美：民主就是願睹服輸

2020-01-11 12:18

鄭寶清：選舉結束融合的開始 接受勝者領導國家

2020-01-11 10:54

天氣、秩序都好 台中市長盧秀燕：投票率不會低

2020-01-11 10:01

吳敦義偕夫人投票 指公眾人物講話要自己負責

2020-01-11 09:39

卓榮泰催政黨票：找那麼多青年把票拿走是懲罰民進黨

2020-01-10 20:41
看更多

熱門文章

立委選舉即時開票／2020選情陷激鬥！各縣市區域立委最新開票數據

2020-01-11 15:30

投票潮催出通緝犯！逃亡4年 他一投完票就被逮

2020-01-11 10:47

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

政黨票即時開票／2020政黨爭奪戰！不分區立委最新開票數據

2020-01-11 15:46

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

承擔敗選責任 國民黨主席吳敦義：下周提出總辭

2020-01-11 19:22

「選舉開頭就亂了套」 洪秀柱：黨主席要負敗選最大責任

2020-01-11 18:51

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

2020-01-11 17:21

民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

2020-01-11 18:55

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020-01-12 08:29

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

2020-01-12 06:56

開票結果／蔣萬安票數破11萬 勝選吳怡農

2020-01-11 20:17

台中立委開票結果／擊敗顏寬恒！ 陳柏惟振臂高呼砲灰大到掩蓋消波塊

2020-01-11 20:11

票數衝破817萬！ 蔡英文成民選總統史上得票數最高總統

2020-01-11 21:04

Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25

藍慘敗 學者：韓國瑜退守高雄、吳敦義退隱江湖吧！

2020-01-12 00:11

國民黨被打趴原因 他指是討厭共產黨加討厭韓國瑜

2020-01-12 07:29

選戰觀察／國民黨重返執政南柯夢 韓國瑜敗選歸咎3主因

2020-01-11 21:12

鄭朝方發表落選感言 尊重新竹縣民的選擇

2020-01-11 20:12

又是嘴太快惹禍 蔡英文總統取消陪余天投票行程

2020-01-11 11:20

啥！男子出門投票 在市場攤位上撿到政黨選票

2020-01-11 11:40

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

乘著小燈泡的愛前進國會 王婉諭期許照亮台灣

2020-01-11 22:02

落選立委後的下一步？黃國昌回應了

2020-01-12 00:33

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

鶯歌「章魚哥」投票結果出爐 蔡英文勝韓國瑜近百票

2020-01-11 17:01

2020大選不分區立委當選名單／藍綠皆拿13席 黃國昌吳敦義都落選

2020-01-12 00:49

台中立委開票結果／女力對決洪慈庸落敗 楊瓊瓔自行宣布當選

2020-01-11 19:45

蔡英文勝選感言：持續打造更好的國家

2020-01-11 21:28

韓國瑜敗選氣到凍末條！韓粉包圍高雄黨部高喊「驗票」

2020-01-11 21:32

台北市「章魚哥」天玉里開票 最快5點半揭曉

2020-01-11 16:27

雲林縣立委選舉／劉建國宣布當選 謝淑亞坦承落敗：個人努力不夠

2020-01-11 19:26

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

2020-01-12 09:01

時力不分區立委拿三席 小燈泡媽王婉諭進黃國昌out

2020-01-11 22:15

罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗

2020-01-11 22:45

台中第三選區開票實況／洪慈庸拼連任激戰老將楊瓊瓔 兩人票數纏鬥中

2020-01-11 17:53

印泥太溼滲透 選民不願總統票變廢票 要求換選票

2020-01-11 12:39

「血滴子」確定進軍國會 蔡壁如：感謝大家對我們的期待

2020-01-11 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top