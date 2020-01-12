沒有要高虹安裸退 蔡壁如：我們就像一家人

2020大選結果揭曉，由台北市長柯文哲成立的「台灣民眾黨」，在政黨票部分，突破158萬，得票率超過11.2%，至少可拿下5席立委，柯文哲的心腹、北市府前顧問蔡壁如確定進軍國會，民眾黨不僅確定將前進立法院成立黨團，更超越時代力量，成為台灣第三大黨。

蔡壁如、賴香伶今上午出面受訪，對於不分區拿下五席，蔡壁如表示，在預期之內，因為就是保四望五，本來想說看看能不能更好，所以就是在期望當中。

不過外傳「郭家軍」幾乎全軍覆沒，引發鴻海集團創辦人郭台銘對選舉結果不滿，一度要求已篤定進入國會的民眾黨不分區提名人高虹安裸退。

對此，蔡壁如表示，高虹安已經在我們團隊好一陣子，我們就像是一家人，感情很好，高虹安也是很年輕，大家都打成一片，所以沒有要高「裸退」的事情；至於親民黨選不好是策略問題，不過自己還是很欣賞親民黨主席宋楚瑜在政見發表會上，很清楚談論施政政策和理念。

蔡壁如強調，我們(指和郭台銘)一直都是朋友，兩個大老闆都蠻彼此欣賞，聯絡也沒有任何障礙。