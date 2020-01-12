蔡政府108課綱最大挑戰 教師家長團體：老師還沒準備好

108課綱持續推動，教師團體全國教師工會總聯合會、家長團體國教行動聯盟都表示，「老師還沒準備好」是課綱面臨的最大挑戰。他們建議新政府通盤擴充師資，而不是只給鐘點費，同時也要檢討新課綱能否促進適性學習，並向大眾溝通「素養」的意涵。

全教總理事長張旭政說，按108課綱規畫，高中選修課大幅增加，教師編制應該按實際授課需求來擴充，但目前只見教育部給學校更多鐘點代課費，沒有通盤計畫。這造成現有教師負荷過重，也可能找不到合適的師資授課，課綱的落實度恐打折。

國教盟理事長王立昇說，選修課也帶來教育資源分配問題，「每一所高中都能讓孩子選到適合自己適合的課程嗎？」建議新政府好好檢討和盤點適性課程，提出具體策略，讓每個學生都能適性學習。

張旭政也說，新課綱強調「素養」，但一般民眾不了解內涵，大多人的印象只是「考題文字變很多」。教育部應趕緊以實際行動導正錯誤印象。