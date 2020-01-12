一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

2020大選告一段落，將前總統陳水扁奉為精神領袖的「一邊一國行動黨」區域立委與不分區接失利，提早在昨晚6點左右就宣布選戰「結束」。陳水扁今透過一邊一國媒體群組表示，他徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力，「阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

陳水邊說，身為「一邊一國行動黨」的園丁，有心澆水，卻讓這顆新生小樹枯萎，深感愧疚，特別請辭「澆水園丁」一職，但也衷心感謝召集人楊其文臨危授命的辛苦帶領，全體黨職人員對這個「先天不良，後天失調」的小黨，做了最大的努力及付出，嘎要深深一鞠躬。

陳水扁也感恩創黨以來的發起幹部、立委候選人、全體志工和熱心支持者的無私奉獻與堅定力挺，更非常對不起出錢出力，和投下神聖一票，與不離不棄的「阿扁們」，他徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力，「阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

陳水扁聲明全文：

［阿扁退出政壇的嚴正聲明］2019.1.12 1月11日投票日，阿扁分享最後一個禮拜的活動照片，並寫下「美好的一仗已經打過」的總結。 阿扁身為「一邊一國行動黨」的園丁，有心澆水，卻讓這顆新生小樹枯萎，深感愧疚，特別請辭「澆水園丁」一職！ 衷心感謝召集人楊其文校長臨危授命的辛苦帶領！全體黨職人員對這個「先天不良，後天失調」的小黨，做了最大的努力及付出，阿扁深深一鞠躬！ 感恩創黨以來的發起幹部、立委候選人、全體志工和熱心支持者的無私奉獻與堅定力挺！阿扁非常對不起出錢出力，和投下神聖一票，與不離不棄的阿扁們！ 阿扁徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！