AIT主席莫健籲兩岸對話 盼解決美豬牛問題

台灣總統大選結果出爐後，美國在台協會（AIT）主席莫健11日在華府受訪表示，美方將繼續呼籲兩岸和平與對話，希望北京能聽進去；至於美台經貿關係，莫健說，需要解決美豬、美牛問題，希望能取得進展。

蔡英文成功連任總統，在國際記者會上再次呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」，這八個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

莫健（James Moriarty）會後受訪談及兩岸關係指出，持續呼籲兩岸和平與穩定，也希望北京能聽進去，兩岸能展開有成效的對話。

被問及是否希望在蔡英文第二任內解決美豬、美牛進口問題，莫健回應，希望取得進展，美豬、美牛是美方認為需要解決的問題。

莫健指出，美方將繼續與蔡政府合作，希望看到貿易方面取得進展，也將致力於安全、區域問題，並探討如何在這些領域加強合作。

我駐美代表高碩泰稍早在駐美代表處舉行的觀選活動時提到，不久之前有高達161位國會議員撰寫聯名信，希望台美強化經貿夥伴關係，早日啟動雙邊貿易協定的談判。