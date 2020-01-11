吳敦義率黨務主管總辭 曾銘宗將扛黨主席補選重任
國民黨總統和立委選舉大敗收場，黨主席吳敦義今晚表示，將在下週率副主席、秘書長及黨內一級主管向中常會總辭。據了解，主席、副主席、黨務主管全部總辭後，政策會執行長曾銘宗將是唯一不必總辭的黨務主管，必須扛下黨主席補選及新主席就任前綜理黨務的重任。
吳敦義今晚發表敗選談話宣布總辭後，靣對媒體詢問若中常會慰留否接受慰留，吳敦義說，現在還不知道，媒體追問是否戀棧，吳堅定回說，沒有戀棧的問題。
據指出，今天開票前黨內評估各種可能，吳敦義早就定調，不管總統選舉勝敗結果如何，只要國會選舉結果席次未過半，他就會宣布辭去黨主席職務，包括兩位副主席曾永權及郝龍斌，以及所有一級黨務主管，也全部會「總辭」。
據了解，吳敦義最後調整敗選談話內容，主要是尊重中常會及黨的體制，副主席及一級主管總辭必須要向中常會報告核備，但黨主席是黨員直選產生，沒有向中常會核備的必要，吳敦義宣布當下就沒有慰留的問題，更不可能戀棧。
依國民黨章規定，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，並於三個月內選舉新主席，補足原任所遺任期。
相關人士表示，由於曾永權和郝龍斌都將總辭，吳敦義請辭後沒有「代理主席」，主席補選則由黨內依相關規定及程序辦理。
相關人士指出，黨內唯一不用隨吳敦義總辭的主管，就是政策會執行長曾銘宗，因為吳就任主席後，政策會執行長不是由黨主席指定任命，而是由立法院國民黨團總召「兼任」。
相關人士指出，政策會執行長在黨內的位階高於副秘書長，幾乎等同秘書長，因此黨務主管全總辭後，曾銘宗將是黨內最高黨務主管，必須扛下綜理黨務並辦理補選的重任。
黨內表示，為尊重中常會，就以下周三起算吳敦義正式請辭時間，黨主席補選必須在4月15日前完成，在正式啟動補選作業後，估計將在春假過後的4月11日或12日進行黨主席補選投開票作業。
留言