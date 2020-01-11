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吳敦義率黨務主管總辭 曾銘宗將扛黨主席補選重任

2020-01-11 22:54聯合報 本報記者／王寓中

國民黨總統和立委選舉大敗收場，黨主席吳敦義宣布將總辭，據了解，政策會執行長曾銘宗...
國民黨總統和立委選舉大敗收場，黨主席吳敦義宣布將總辭，據了解，政策會執行長曾銘宗必須扛下黨主席補選及新主席就任前綜理黨務的重任。圖為曾銘宗日前領軍立委選舉政黨票號次抽籤。 報系資料照／記者林俊良攝影
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國民黨總統和立委選舉大敗收場，黨主席吳敦義今晚表示，將在下週率副主席、秘書長及黨內一級主管向中常會總辭。據了解，主席、副主席、黨務主管全部總辭後，政策會執行長曾銘宗將是唯一不必總辭的黨務主管，必須扛下黨主席補選及新主席就任前綜理黨務的重任。

吳敦義今晚發表敗選談話宣布總辭後，靣對媒體詢問若中常會慰留否接受慰留，吳敦義說，現在還不知道，媒體追問是否戀棧，吳堅定回說，沒有戀棧的問題。

據指出，今天開票前黨內評估各種可能，吳敦義早就定調，不管總統選舉勝敗結果如何，只要國會選舉結果席次未過半，他就會宣布辭去黨主席職務，包括兩位副主席曾永權及郝龍斌，以及所有一級黨務主管，也全部會「總辭」。

據了解，吳敦義最後調整敗選談話內容，主要是尊重中常會及黨的體制，副主席及一級主管總辭必須要向中常會報告核備，但黨主席是黨員直選產生，沒有向中常會核備的必要，吳敦義宣布當下就沒有慰留的問題，更不可能戀棧。

依國民黨章規定，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，並於三個月內選舉新主席，補足原任所遺任期。

相關人士表示，由於曾永權和郝龍斌都將總辭，吳敦義請辭後沒有「代理主席」，主席補選則由黨內依相關規定及程序辦理。

相關人士指出，黨內唯一不用隨吳敦義總辭的主管，就是政策會執行長曾銘宗，因為吳就任主席後，政策會執行長不是由黨主席指定任命，而是由立法院國民黨團總召「兼任」。

相關人士指出，政策會執行長在黨內的位階高於副秘書長，幾乎等同秘書長，因此黨務主管全總辭後，曾銘宗將是黨內最高黨務主管，必須扛下綜理黨務並辦理補選的重任。

黨內表示，為尊重中常會，就以下周三起算吳敦義正式請辭時間，黨主席補選必須在4月15日前完成，在正式啟動補選作業後，估計將在春假過後的4月11日或12日進行黨主席補選投開票作業。

吳敦義中常會曾銘宗

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