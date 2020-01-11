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罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗

2020-01-11 22:45聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

社群Wecare高雄發起人尹立（右）與罷韓領銜人前高雄氣爆自救會長陳冠榮（左）表...
社群Wecare高雄發起人尹立（右）與罷韓領銜人前高雄氣爆自救會長陳冠榮（左）表示，罷韓行動會堅定進行。記者徐如宜／攝影
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由社群Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進發起的罷韓行動，去年12月26日已向中央選委會遞交3萬份提議書，並將罷韓行動三階段比擬為「215日長征」。今日總統大選結果一出，罷韓團體受到強烈鼓舞，預計在2月8日進行第二階段連署，依據選罷法所規定容許的最長時間估算，罷韓投票期程可能落在今年7月之前。

罷韓團體向中選會遞交罷韓提議書，正式啟動法定程序，領銜人是前高雄氣爆自救會長陳冠榮，並成立罷韓大聯盟，推動後續。高雄市選舉委員會表示，中選會已轉交罷韓提議書，目前正依規定處理中。

高雄選委會將依選罷法79條規定，在25日內查對完畢，將查對結果函報給中選會，若有剔除而不足門檻所需數量，會通知領銜人在10天內補足。提議數量達到門檻後，中選會會通知領銜人領取連署人名冊格式，從領到的隔日開始計算，必須在60天內募集到足夠的連署書，再送交主辦選委會。而主辦選委會收到連署人名冊後，依選罷法83條規定，要在40日內查對完畢，查對結果連署的數量達到門檻，便會宣告罷免案成立。接著依選罷法87條的規定，在罷免案宣告成立後的20日至60日內，必須舉行投票。

罷韓團體將此過程稱為「215日長征」。若以選罷法所規定容許的最長時間估算，可能要到今年7月才會舉行投票；但若中選會加速查對、不需補件、並儘速舉行投票，最快可在今年5、6月間進行罷免投票。

高雄市選委會公告的107年高雄市長選舉人數，是228萬1338人。依選罷法規定，罷免程序分提議、連署、投票三階段，提議階段要有1%公民數，也就是要有2萬2800多份提議書；第二階段要有10%以上選民簽署，也就是22萬8000多份；第三階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，罷韓團體粗估，罷免投票通過門檻大概要超過57萬票。

尹立表示，相隔13個月20天，韓國瑜從市長選舉的89.2萬票，失血28萬票左右，這是對韓的不信任投票。蔡英文在高雄拿下109萬的總統票，這個對綠營推動罷韓，有很大助力。

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罷韓投票罷免韓國瑜2020選舉

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