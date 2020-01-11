田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

彰化縣田中鎮向來稱做是預測總統選舉的「章魚哥」，從第一屆民選總統李登輝以來，歷經藍綠政黨輪替，到最近的2016年蔡陳配，連續6屆都在田中得票勝出，全國與田中鎮的得票率差距都落在1%到3%，十分神準，這次大選昨天開票，果然蔡賴配在田中贏，全國也跟著贏，兩者差距仍在2.5%左右，「章魚哥」又再發威。

從1996年李連配54%的全國得票率對上彭明敏21%，在田中則是60%對上（19%）相差些微，到了2000年陳水扁、連戰和宋楚瑜三腳督局面，陳呂配勝選總得票率和田中鎮得票率都相差不到3%，2004年陳呂配勝選誤差值更是降低到2%以內，2008年2屆的馬吳配及2016年蔡陳配勝選，勝選總得票率和田中的勝選差距都不到1%，從台灣總統民選以來，連續6屆都精準預測。

這次總統選舉，田中鎮投票人數是2萬5059票，蔡英文獲得14033票占56%、韓國瑜10044占40.01%、宋楚瑜982票占3.92%，蔡英文勝過韓國瑜16%，而蔡賴配全國得票率是57.1%、韓張配是38.6%，差距18.5%，兩相差距仍在2.5%左右，

民進黨彰化縣黨部主委邱建富分析，田中鎮雖然只是4萬人小鎮，卻是政治山頭林立，很容易受政治大環境影響，或有大建設引進，往往會左右投票結果，鎮長常由藍綠或無黨籍輪替，十足的搖擺州特性，正是大選的縮影，以小放大，即特別神準。