蔡英文總統 發表勝選感言向選民揮手致意

民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦開票之夜，現場湧入不少支持民眾聚集，隨著螢幕上蔡英文的票數領先直破史上最高，蔡英文總統最後帶領競選團隊，上台發表勝選感言向選民揮手致意。記者許正宏／攝影 分享 facebook
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