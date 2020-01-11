蔡英文挺同立委連任 婚權大平台：多元共融價值勝利

總統蔡英文在本屆大選衝破816萬票，連任成功，婚姻平權大平台表示，這場選戰，不只向全世界展現了台灣民主社會多元共融價值的勝利，也向社會大眾證明同志絕非票房毒藥，仇視女性、反對同志的候選人不會得到社會認同。

婚姻平權大平台指出，大平台與同志人權法案遊說聯盟日前推出的彩虹選民指南，有41位尋求連任的挺同立委，其中有 32 位委員贏得選戰，其中包括民進黨28席、國民黨2席、無黨籍2席。

婚權大平台在聲明稿中表示，這場選戰，對台灣性別平權而言也重要意義，作為台灣第一位女性國家元首的蔡英文，再度連任，並獲史上最高票數，寫下亞洲民主歷史新頁；此外，許多投下贊成同婚法案的立法委員，即便在競選過程遭到反同陣營的抹黑，依舊高票連任。

婚權大平台強調，宣稱當選後就要把同婚專法「改回來」的許多立委候選人，在這次的選戰並未得到足夠選民支持，這證明了同性婚姻並非票房毒藥，也讓大眾展現，台灣社會成功抵抗了反同歧視言論，守住了民主社會多元共融的價值，並向世界說明，台灣是一個支持民主自由與人權的國家。