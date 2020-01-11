4年後再戰？ 宋楚瑜謝戰友：終局之戰好像還有續集

親民黨總統候選人宋楚瑜（中）。記者林伯東／攝影 分享 facebook

親民黨總統候選人宋楚瑜、副手余湘今晚8時抵達競選總部。宋楚瑜在記者會感謝余湘、于美人及黨內所有同志陪他打了一場戰役，也感謝鴻海創辦人郭台銘借將；他說，選舉雖然結束，他還是憂國憂民，憂國民黨、也憂民進黨，台灣民主不是用錢來砸的，是靠人心，他希望台灣人心不要消沉，也祝福蔡英文總統，記得他在辯論會講的話，提供總統參考。

宋楚瑜、余湘抵達總部後，支持者仍熱情吶喊、替「宋杯杯」加油打氣。宋楚瑜神情平靜，他在記者會表示，長時間以來，他個人、親民黨及台灣都存有非常強烈的希望，就是放下藍綠對決，希望走中道路線，為台灣解開心結，讓台灣相親相愛、不再對立，這也是當初他和余湘共組團隊奮鬥的初衷。

如今選舉結果出爐，宋楚瑜說，人民已經做了決定，他、余湘和親民黨所有幹部都接受人民做的決定，這就是他們所期待台灣民主的價值，尊重人民做的決定。感謝所有夥伴拔刀相助、共同和他打這場不容易的戰役。

至於4年後是否還會看到宋杯杯身影？宋楚瑜說，女兒宋鎮邁告訴他，今天絕不要講任何這種話，「她有不同意見，（電影）終局之戰好像還有續集，是吧？」所以不要去講以後4年，台灣未來的4年過不過得去，是大家更應該關心的。看到最近世界的情勢，他們要好好祝福蔡總統，記得他在辯論會講的話，提供她做參考。