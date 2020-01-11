民進黨雲林大勝 雲林縣長張麗善：我們是乾淨輸

民進黨在雲林大獲全勝，國民黨籍雲林縣長張麗善（中）表示，這次選舉不敵對方抹黑，但國民黨是乾淨的輸。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 總統選舉開票，民進黨候選人蔡英文、賴清德開票一路領先，目前在雲林縣已經開出22萬多票，領先國民黨候選人韓國瑜、張善政的12萬票，加上山海兩席立委都被民進黨拿下，面對民進黨在雲林大勝，雲林縣長張麗善表示，國民黨一直希望找回淨化選舉風氣的氛圍，也很努力，但還是不敵對方的抹黑，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，覺得非常遺憾，但不會因為挫敗改變初衷，「因為我們還是打了一場乾淨的選舉」。

張麗善、許宇甄晚間現身宣布敗選的立委候選人謝淑亞競選總部，張麗善數度哽咽，她表示，謝淑亞是很優秀的人才，但因為這次選舉起步太晚，雖然她失去謝淑亞到中央與她一起為雲林努力，但兩人未來會在縣府一起並肩作戰，讓雲林更好。

張麗善表示，民進黨這次選舉把雲林縣當成灘頭堡，傾全力要拿下雲林，光是蔡英文總統就來了雲林超過十次，民進黨投入相當多資源，又頻頻用政策買票，甚至整個國家機器當成操縱選舉的工具。

張麗善表示，這是一場不對等的選舉，抹黑、造謠發揮效應，造成這次的選舉結果，民進黨是骯髒的贏，我們是光榮的輸。

雲林海線立委選舉激戰，花生之亂、藍綠互動，直到選前最後一刻都在吵，張嘉郡不敵老將蘇治芬，張麗善對此結果表示，蘇治芬贏得不光榮，她用抹黑、造謠、無中生有、還可以自導自演，覺得可恥，我們寧可乾淨的輸，也不要骯髒的贏。

許宇甄表示，謝支持者面對這麼大的壓力、不公平，都還是支持我們的候選人，覺得非常遺憾，未來會繼續秉持一樣的信念，絕對不會因為挫敗改變我們的初衷，因為我們還是打了一場乾淨的選舉。