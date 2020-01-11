影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

南投縣第二選區立委選舉，國民黨許淑華連任成功，晚間許淑華在競選總部自行宣布當選，但韓國瑜在南投選票不如預期，總統、立委分裂投票，許淑華認為自己是韓國瑜輔選大將，難過自責忍不住落淚，也認為這次國民黨選戰大挫敗，國民黨應該深刻檢討，確認發展方向，才能獲得選民支持。

許淑華說，雖然開票結果她在各鄉鎮都領先，韓國瑜的總統選票卻是落後不如預期，她心情相當複雜，她說「身為韓國瑜親近的人，沒辦法在南投縣幫助韓國瑜有很好的成績....」許淑華說到此處突然哽咽說不出話，現場支持者高喊「許淑華加油」，她才接著說「我還有做的不足的地方，我相信韓市長未來還會繼續努力」。

她說，這次國民黨立委選舉在各地結果都低於預期，特別是中部地區，像台中顏寬恒經營這麼久，競選對手能在這麼短時間打敗他，國民黨都應該深刻檢討。不管在不分區、區域立委提名，尤其是整體作戰上，是否全力支持區域立委和總統候選人，拚出選民最大的支持。