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民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

衛冕台中市立委失利 「挺韓戰將」顏寬恒宣布敗選

還沒宣布當選 劉世芳競總先抱喜：這兩里少輸為贏

2020-01-11 18:41聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市立委第三選區（左楠區）立委選情緊繃，民進黨立委候選人劉世芳雖以3萬8040票暫居領先，但票數差距不到5千票。劉世芳競選總部傍晚6點，向支持者回報最新開票結果，「之前世芳慘輸的合群里，今天開出來，我們進步到140票，對手退步77票」，激勵支持群眾士氣，「我們少輸為贏」。

雖有消息指出，劉世芳自行宣布當選，但劉競總澄清，「票箱還在持續開出」，否認自行宣布當選。

據劉世芳競選總部掌握，目前已開出近百餘個票箱，劉世芳以3萬9604票，領先國民黨立委候選人黃昭順3萬4956票，「我們是差距最小的選區」。但劉陣營看到之前曾大輸藍營張顯耀的合群里、海勝里，「今年都有進步」，競總歡喜表示，以合群里來說，劉進步到140票，黃則退步77票，雙方差距拉近，「請大家鼓勵一下，我們少輸為贏」。

左楠區選戰，各界聚焦劉世芳、黃昭順雙姝對決。劉世芳在2016年立委選戰中，在政治版圖常被視為「藍大於綠」的左楠選區搶下一席。劉世芳2020選戰力拚在「艱困選區」連任，年立委選戰對決在地勢力雄厚的國民黨資深立委黃昭順，綠營大咖紛紛南下，包括蔡英文總統、副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊等，都曾幫她站台造勢。

賴清德曾說，以劉世芳問政口碑，相信能讓她突破艱困選區；只要劉世芳能突破左楠選區、順利當選，意味民進黨提名高雄立委候選人都有機會「八仙過海」，有助於民進黨立委席次過半。

劉世芳競選總部開票實況。記者賴郁薇／攝影
劉世芳競選總部開票實況。記者賴郁薇／攝影
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劉世芳民進黨黃昭順

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