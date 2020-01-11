影／開票1小時劉世芳暫領先 競總激昂掀「凍蒜」呼聲

高雄市立委第三選區（左楠區）立委選情緊繃，投票才剛結束，民進黨立委候選人劉世芳競選總部，準時在下午4點轉播開票結果。據劉世芳競總最新消息，選區票匭已開始開票作業，不少支持者聚集劉世芳競選總部，目光緊盯轉播螢幕，屏息關心開票結果，不時與身旁的人交流意見。截至下午5點，左楠區開出4個投開票所票數，劉世芳以1675票領先黃昭順的1094票。

今年總統、立委大選，高雄市共設置246個投開票所，目前已開出2個投開票所，民進黨立委候選人劉世芳、國民黨立委候選人黃昭順分別獲得1675票、1094票；備受矚目的無黨籍素人候選人郭新政則獲得294票。

劉世芳票數暫居領先，競總氣勢高昂，劉陣營帶動群眾激喊「劉世芳當選」，現場開票情緒高昂。劉世芳競選總部透露，關鍵決勝票倉在菜公里、新光里，預估晚間6點能完成開票工作。

左楠區選戰，各界聚焦劉世芳、黃昭順雙姝對決。劉世芳在2016年立委選戰中，在政治版圖常被視為「藍大於綠」的左楠選區搶下一席。劉世芳2020選戰力拚在「艱困選區」連任，年立委選戰對決在地勢力雄厚的國民黨資深立委黃昭順，綠營大咖紛紛南下，包括蔡英文總統、副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊等，都曾幫她站台造勢。