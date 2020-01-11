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排隊人潮湧現 黃敏惠：預估投票率破7成

郭台銘偕曾馨瑩投票 抱怨「印子太濕」小問題應解決

訂應變機制防投開票速度慢 侯友宜：視人潮增投票窗口

2020-01-11 11:37聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

2020總統大選與立委選舉今天投票，新北市長侯友宜一早到住家附近的新莊頭前國小投票，雖然現場排隊投票人龍多，但他從抵達現場到排隊投完票，僅花費10分鐘時間。侯友宜投完票受訪時說，如果今有投開票所時間時間長較長，會要求同仁，臨時增加一些圈票遮屏，讓投票窗口多一點，更快速把人龍消耗掉，不希望因為天氣好，很多人出來投票，造成投票速度變慢，這是必須要做的應變機制、彈性處理。

由於今天天氣好，許多民眾一早就出來投票。侯友宜說，大家出來投票的踴躍率，比前年在縣市長選舉狀況看起來好像好很多，尤其今天他在投票時間，大概花不到十分鐘就投票完畢，他前年在參與選舉過程中，因為又綁公投，花了快一個半小時，影響到整個投票率，這次除了大家踴躍投票以外，投票非常順暢。

侯友宜說，除了感謝老天幫忙外，更重要謝謝所有工作人員安排動線非常順利，但如果今天有幾個投開票所，時間如果開比較長，他也會要求同仁，臨時增加圈票遮屏，讓投票窗口多一點，更快速把人龍消耗掉，不希望因為天氣好，很多人出來投票，造成投票速度變慢，「我已經在選前就交代，選務工作同仁，一定隨著投開票所人潮，隨時做好應變機制，讓他們快速投完票。」

新北市長侯友宜稍早投完票，沿途也與早起投票的民眾熱情打招呼。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜稍早投完票，沿途也與早起投票的民眾熱情打招呼。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜一早到住家附近的新莊頭前國小投票。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜一早到住家附近的新莊頭前國小投票。記者張曼蘋／攝影
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總統大選投票2020選舉

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