訂應變機制防投開票速度慢 侯友宜：視人潮增投票窗口

2020總統大選與立委選舉今天投票，新北市長侯友宜一早到住家附近的新莊頭前國小投票，雖然現場排隊投票人龍多，但他從抵達現場到排隊投完票，僅花費10分鐘時間。侯友宜投完票受訪時說，如果今有投開票所時間時間長較長，會要求同仁，臨時增加一些圈票遮屏，讓投票窗口多一點，更快速把人龍消耗掉，不希望因為天氣好，很多人出來投票，造成投票速度變慢，這是必須要做的應變機制、彈性處理。

由於今天天氣好，許多民眾一早就出來投票。侯友宜說，大家出來投票的踴躍率，比前年在縣市長選舉狀況看起來好像好很多，尤其今天他在投票時間，大概花不到十分鐘就投票完畢，他前年在參與選舉過程中，因為又綁公投，花了快一個半小時，影響到整個投票率，這次除了大家踴躍投票以外，投票非常順暢。