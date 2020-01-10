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總統大選倒數中
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【即時短評】想要怎樣的4年？珍惜作主的這1天

2020-01-10 23:28聯合報 記者林河名

總統及立委選舉就要投票。對於執政黨，到了4年一次成績總評量的時刻；對於挑戰者，則是能否贏得選民付託一展施政抱負的機會。更重要的，這也是4年一次，人民可以真正「作主」的日子。

投票之前，各候選人莫不極力爭取選票，各式政見滿天飛。「利多」政見當然誘人，但羊毛出在羊身上，選民必須謹記：政治人物口中的建設與福利，都來自大家辛苦的納稅錢；候選人大開支票，其實是慷選民之慨，期待政見兌現的同時，也要選出能為人民荷包把關的人選。

這次中央級的大選，除了選出國家領導人，更在改選國會議員（立委）。國會議員顧名思義，不同於地方議員，必須具備國家的高度。雖然許多立委候選人都會向選民宣稱曾經獲得多少經費補助，或誇口可再為地方爭取多少建設，但立法院其實應像英國思想家柏克所說：「不該是地方利益的代言機構，而應是一個整體國家的國事論壇；思考的應該只有一種國家利益，而不是許多的地方偏見。」

國家利益，更該是國家元首的重中之重。這次選舉期間，受對岸及香港情勢的影響，有候選人大談「亡國感」，也有候選人高呼「光榮感」，如何明辨、拒絕操弄，也有賴選民在投票那一刻，理智清明作出抉擇。

選舉期間，不免激情。常有人說，「選後才是理性的開始」。但「選後才理性」未免太遲。因為你我這一票，不僅要選出國家領導人、決定國會席次分配，更將大大影響未來國家的運作及命運。投票時，請再想想過去4年，並展望未來4年，否則，如果作了錯誤的決定，恐將悔恨4年，甚至更久。

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2020選舉亡國感

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