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打破投票率低結構性問題 青年返鄉投票列車開動

2020-01-10 22:36聯合報 記者陳宛茜／即時報導

根據統計，20至35歲之間的青年，因就學或工作而離鄉背井，投票率約五至六成，低於中壯年的八成。多個團體為此發起青年返鄉列車，讓青年學子以優惠和便利的方式，返鄉投下神聖的一票。

由台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦、59所大專校院學生會共同協辦的「回家以後－2020青年民主返鄉列車」，今由不同縣市發出遊覽車，共計將有3300名青年、學生，只要111元乘車票價便可返鄉。

台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，從2008至2016總統大選以來，青年投票率相對較低，20至35歲之間的青年，投票率一直僅有約五至六成。相較之下，中壯年的公民，因為戶籍地與居住地重疊度高、不需因就學或工作而離鄉背井，這種結構性因素，讓65歲以上的選民投票率，過往高達八成以上。

張育萌指出，根據中選會統計，本次首投族高達118萬人，20至35歲的台灣年輕世代更將近500萬人，超過整體選民的四分之一。然而，過去青年因為離開家鄉求學、就業，再加上交通往返、排班不易等經濟門檻限制，而導致投票率低落，候選人往往也因為如此，選擇不回應年輕人的期待，只提出口號式的青年政策。

他表示，台灣引以為傲的民主制度，其實在東亞已經落後。如南韓日前已將投票門檻下修至18歲，東亞只有台灣的投票年齡是20歲，導致台灣年輕人參與公共事務與投票比別人晚；政府也沒有交通補助與不在籍投票的設計。

為了鼓勵年輕人投票，台灣青年民主協會於去年11月，發起「回家以後－2020青年民主返鄉列車」募資計畫，呼籲青年不僅要返鄉投票，更要在「回家以後」積極與家人溝通，分享彼此對於台灣未來的期待，更要走出同溫層讓社會重視青年聲音。計畫獲得青年學生、社會大眾熱烈回響，共計5589人參與此次募資計畫，募資達新台幣288萬3927元，讓超過3300名青年將透過78班次遊覽車、34條客運合作路線、高雄至馬公船位、來往大學及高鐵站的短程接駁公車等運輸方式，返鄉投票行使公民權。

台灣學生聯合會理事長陳佑維表示，最近有許多年輕人在社群媒體上，宣告自己的投票意志，並訴說自己的立場家人不能理解、甚至造成衝突。然而，「民主的選舉從來無須懼怕對立，選舉本身就是取代流血戰爭的和平衝突。」

台大、台師大、台科大三所大學也首次聯合發起「抱著咱的夢，來轉—2020返鄉投票列車」，傍晚在台鐵台北車站往東西部各發出一班火車，送一千多名學生返鄉投票。原住民青年也發起「ila巴士」行動，以台北車站為起點，三條路線越過半個台灣，抵達台東、屏東與花蓮，藉此鼓勵離鄉背井的原民青年，一起返鄉投出手中的關鍵一票。

台大、台師大、台科大三所大學首次聯合發起「抱著咱的夢，來轉—2020返鄉投票列車...
台大、台師大、台科大三所大學首次聯合發起「抱著咱的夢，來轉—2020返鄉投票列車」。記者陳宛茜/攝影
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「回家以後－2020青年民主返鄉列車」讓3300名學生以便利優惠的方式返鄉。記者...
「回家以後－2020青年民主返鄉列車」讓3300名學生以便利優惠的方式返鄉。記者陳宛茜/攝影
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投票率青年列車2020選舉2020立委選舉

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