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開票前無須宣布領票人數？ 中選會：假消息！會宣布

2020-01-10 21:33聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

網路流傳中選會擅改規則，刪除開票前選務人員必須宣布「領票人數」，有作票疑慮。對此，中選會發言人陳朝建強調這是假訊息，並澄清，中選會已在去年邀請各縣市選委會開會，決定在開票前宣布領票人數。

網傳蔡英文總統任用中選會主委李進勇控制中選會，擅改「投開票所工作人員手冊」的重要規範，刪除「開票前選務人員必須宣布領票人數」的規定。對此，陳朝建強調，這是假訊息，中選會已多次澄清在案。

陳朝建指出，中選會已在去年邀集直轄市、縣（市）選舉委員會會商第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序，決定1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數。

中選會說明，2016年第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉辦理完成後，中選會於2016年5月3日辦理該次選舉選務工作檢討會時，地方選舉委員會即提案修正投開票所工作人員手冊之投票及開票作業程序，刪除開票前宣布領票人數的規定，以符實際需要，當時決議略以，該會原則同意，且將於日後研訂投開票所工作人員手冊時納入辦理。

2018年地方公職人員選舉投開票所工作人員手冊取消開票前宣布領票人數之規定，係基於選務單純化考量，依前開選務工作檢討會所為之決定，且並未違反總統選罷法、公職選罷法及其施行細則等法律及法規命令的規定。

中選會更進一步表示，中選會除對前年選務進行選務檢討並提出諸多選務改進措施外，也虛心面對各界的批評及指教，並於去年12月19日邀集直轄市、縣（市）選舉委員會會商第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序，決議2020年1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數，並會請投開票所選務工作人員依投開票作業程序辦理投開票。

中選會

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