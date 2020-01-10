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韓冰出來了！對韓國瑜說：我們年輕人的未來靠你了

卓榮泰催政黨票：找那麼多青年把票拿走是懲罰民進黨

2020-01-10 20:41聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

明天就是投票日，今天民進黨在凱道前舉辦「團結台灣民主勝利之夜」，蔡英文總統及副總統候選人賴清德將壓軸登場。民進黨主席卓榮泰今天致詞時力催支持者將政黨票投給民進黨，他說，如果民進黨不知檢討，懲罰民進黨是應該的，但如今民進黨找了那麼多年輕人來參加，再把票拿走也是懲罰民進黨，拜託政黨票不要被配走、被分走，「請你留給我。」

卓榮泰呼籲總統投給三號蔡英文，政黨票投給十四號民進黨，並喊出「三點一四，拒絕一國兩制，拒絕九二共識」。

卓榮泰說，前年一一二四選舉，民進黨遭到重大挫敗，但及時改正檢討，他反問台下，去年一月二日習近平講出「一國兩制台灣方案」，「是誰替我們擋了第一顆子彈？就是我們的總統，那時候讓大家知道台灣比較安全，大家比較安心，因為總統替我們發聲。」

他也提到，民進黨去年經歷兩次立委補選，因此站穩了腳步，隨後民進黨遇到史上第一次黨內激烈總統初選，那時大家都說民進黨會不會分裂，但好險所有前輩及領導幹部，用盡所有方法互相尊重接納，「看到蔡英文和賴清德團結在一起，手牽在一起，我們也就團結在一起了。」

卓榮泰說，他參加主席補選時說，他不是要贏得黨內一次選舉，是要贏得社會認同，他不是要完成黨內民主程序而已，他要完成黨內團結，「我們做到了。」

卓榮泰也說，現在到了總統大選，不僅要贏得光榮勝利，要贏得全世界尊重，也要告訴全世界，在台灣這個高度成熟的民主國家，選一個正經一點的總統一點都不難，「我們要讓小英順利連任，要讓所有立委當選席次超過國會半數，一個不過半的國會，會讓小英總統改革政策遇到空前困難，會變成孤獨的改革者。」他隨後反問台下，「你們願意捍衛國家這麼堅強的女性，在前線沒有人支援她嗎？」

卓榮泰也為不分區立委力催政黨票，他說，如果前年一一二四，民進黨沒有自我反省檢討，沒有提出那麼優秀的不分區，如何向全民交代？這次提名的不分區立委，都正正當當、熱愛國家。沒有人會唱中國國歌，沒有人愛聽習近平演講，「他們（不分區）最高興的是你們的歡呼聲，所以我們不敢犯錯，戰戰兢兢地走，走了那麼一年，黨內領導幹部同心協力之下提名那麼多青年參選，大家看到了嗎？」

卓榮泰也說，把票投給蔡英文是肯定她四年作為，把票投給區域立委是肯定國會、地方的貢獻，也讓民進黨痊癒的這條路上走得更好、更快、更健全。這張票也將決定民進黨提名的不分區是不是比國民黨提名的吳思懷都還要好，最後他帶領所有人在台上喊：「用選票下架吳斯懷。」

民進黨卓榮泰政黨票

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