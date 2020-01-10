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不服蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

看診遇韓粉給嗜睡藥 衛福部立即約談部桃急診醫

2020-01-10 19:01聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

總統大選前一天，網路上紛紛轉貼一則貼文，部立桃園醫院一位陳姓急診科醫師於友人的臉書貼文上回覆「今天來看病人的人，我都試探性地問，票要投給誰，誰會當選？要投韓國瑜的，我都開嗜睡的藥給他，或是衛教他們外面流感很多，不要去公共場所，在家好好休息」引發各界熱議，今天稍晚陳姓急診科醫師已表明此言為開玩笑，而衛福部醫福會則已啟動調查。

該名陳姓急診科醫師於臉書上回文給友人後，又於LINE上與朋友分享，此文立即被轉發，也被眾網友討論，出現正反兩極的聲量，有網友表示「做得好」，但也有人批評「醫師要有醫德，什麼玩笑不開，開這種玩笑？」、「這能開玩笑嗎？一個醫生救人或治病還要先看病患的政治立場才決定要不要治，那根本已經失去當醫生的資格了。」

該名陳姓急診科醫師雖然在自己的臉書上PO文說明「今日本人在臉書上的留言純屬朋友私人間的玩笑話，但錯放至社群媒體造成截圖轉發。本人看病一向本持醫師專業，決不會給病人不適當藥物。本人只是一個單純的醫師，此事造成社會大眾的紛擾，深感抱歉。也請大家能給我與家人一個平靜的生活。 」但部分網友仍不埋單。

對此，主管部立醫院的衛福部醫福會執行長王必勝回應，部內得知此事後，立即約談這位陳姓醫師，請該名醫師說明，對方表明只是開玩笑，但為了釐清該名醫師是否有此行為，也立即清查該醫師過去三天開立的藥物中，是否有開立安眠藥，或其他疾病適應不符的藥物，初步確定「沒有開利安眠藥」。

王必勝說，除了約談以及清查以外，也已經請部立桃園醫院給予輔導，強調「這種玩笑不可以開」，部立桃園醫院也將於周一上班日時對於陳姓急診科醫師進行檢討，而民眾若是對於陳姓急診科醫師開立的藥物有所疑問，可立即撥打諮詢專線03-3699721轉2161，以釐清是否有用藥上的問題。

部立桃園醫院陳姓急診科醫師今天晚間於自己的臉書上說明並道歉。圖／擷取自臉書
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醫師衛福部

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