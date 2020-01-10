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選前最後催票造勢 陳佩琪喊話：今晚行旅廣場見

2020-01-10 17:31聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

明天就是投票日，藍綠橘白各陣營今趁選前之夜各自舉辦造勢晚會，其中民眾黨主席柯文哲選在北車行旅廣場舉辦造勢活動，晚會儘管晚間6時才開始，不過下午3時許，就開始湧現人潮。

根據民眾黨安排，今晚造勢晚會除了柯文哲本人會出席外，包括柯爸柯承發、柯媽何瑞英、太太陳佩琪，以及妹妹柯美蘭都會現身力挺。至於鴻海集團創辦人郭台銘確定不會出席。

陳佩琪也在臉書上表示，夫妻一方有心中想做的事，就大膽放手去做就好了，另一方就是幫自己可以幫的忙。先生組黨， 從政之路應是不會回頭了， 他常說在台灣執政， 不需多聰明，只要「清廉、認真做，以大多數民眾的福祉為依歸」這樣就夠了，換句話說，就是「勤政」、「清廉」、「愛鄉土」，他常說：「 從政不難， 找回良心； 執政不難， 莫忘初衷」 這是他從政這幾年來的寫照。

陳佩琪說，雖然柯文哲這次沒參選總統，但已是黨主席，對別人詢問他的「台灣價值」，他是這麼回答的「我的台灣價值是民主、自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢與永續經營」，「這些普世價值在台灣的實踐，就是我心目中的台灣價值」，希望大家都來一起完成「台灣價值」，讓台灣價值在這塊土地永續實現，今晚在台北車站行旅廣場見。

明天就是投票日，藍綠橘白各陣營今趁選前之夜各自舉辦造勢晚會，其中民眾黨主席柯文哲...
明天就是投票日，藍綠橘白各陣營今趁選前之夜各自舉辦造勢晚會，其中民眾黨主席柯文哲選在北車行旅廣場舉辦造勢活動，晚會儘管晚間6時才開始，不過下午3時許，就開始湧現人潮。記者邱瓊玉／攝影
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明天就是投票日，藍綠橘白各陣營今趁選前之夜各自舉辦造勢晚會，其中民眾黨主席柯文哲...
明天就是投票日，藍綠橘白各陣營今趁選前之夜各自舉辦造勢晚會，其中民眾黨主席柯文哲選在北車行旅廣場舉辦造勢活動，晚會儘管晚間6時才開始，不過下午3時許，就開始湧現人潮。記者邱瓊玉／攝影
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台灣價值陳佩琪柯文哲

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