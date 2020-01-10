綠營新北立委把握拿下幾席？賴清德指出關鍵因素

民進黨副總統候選人賴清德今下午陪同民進黨賴品妤在汐止車隊掃街，對於民進黨在新北市能拿到幾席立委席次，賴清德表示，不管怎麼預測都是數據，真正能決定的是新北選民。

賴清德下午陪同賴品妤車隊掃街，接著到汐止保興宮參拜，祈求國泰民安及明天選舉贏得大勝。被問到民進黨在新北市有把握拿下幾席立委席次，賴清德說，中央掌握比較清楚。

賴說，不管怎樣預測都是數據，真正能決定的都是新北市的選民，所以才會鼓勵選民踴躍出門投票，共同推動台灣持續進步，讓人民擁有更好的未來。

由於這次許多小黨參戰，是否為擔心不分區立委席次被瓜分？賴清德回應，的確這次政黨票比較激烈，但還是要呼籲選民支持守護台灣的民進黨。

賴說，面對中國大陸的併吞，除了蔡英文要連任外，立法院這個重要的後盾也要過半，賴清德以「打籃球」來舉例，把國會比喻為中鋒，表示中鋒一定要強，「若中鋒不強就沒辦法掌控制主控權，籃板球搶不到也沒辦法擋對手切入，這樣恐怕會居於劣勢。」

媒體再問，這次選戰不斷說青年選票很關鍵，是否青年選票對於新北選情也是關鍵？賴清德表示，很多年輕人放棄原本的生活，像是賴品妤為了國家未來毅然決然投入選戰。

而不管是蔡英文還是他，或是民進黨立委候選人，之所以全心全意投入選舉，就是想要建立一個更好的國家交給年輕人。