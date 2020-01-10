親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
共諜案疑雲再起
政治
軍事
綜合

陌生的父母們：平凡善良的好人，如何走上狂熱之路？

韓營凱道造勢激危機感 蔡陣營重兵集結雙北催票

桃園市投開票所1242處 預估晚上9點開票完畢

2020-01-10 16:11聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

因應明天選舉投票，目前各區公所也已在籌備各項計票作業，桃園區公所門口已經搭起計票...
因應明天選舉投票，目前各區公所也已在籌備各項計票作業，桃園區公所門口已經搭起計票表格白版，明天各投票所開票後，將會回報至公所計票中心。記者張裕珍／攝影
分享
明天就是總統立委大選投票日，桃園市選舉人數逾178萬人，市選委會規畫開設1242處投開票所，比前年九合一選舉要多100處，最大投開票所在桃園區桃園幼兒園龍岡分班，選舉人數達3328人，明天早上8點至下午4點開放投票，提醒選民應攜帶身分證、印章、投票通知單到指定投開票所投票，下午4點截止後即開始開票作業，希望明天晚上9點能開票完成。

桃園市長鄭文燦戶籍地在八德區，預計明天早上9點到八德區大安國小投票。

桃園市選委會指出，桃園最大投開票所為編號750的投開票所，地點在桃園幼兒園龍岡分班，選舉人數達3328人，主要是因該處為桃園區戶政事務所所在地，擁有為數不少的逕遷人口，至於全桃園投開票所共1242處，為求投票順暢避免塞車，此次也都有增設圈票處屏幕。

桃園市選委會總幹事林香美說，各投開票所的主任管理員、監察員都已經清點好全數選票，目前選票都封存在負責選務作業的13區公所內，預計明天早上7點多會逐一運送至投開票所，過程中警方也會全程護送錄影，確保選票運送至投開票所途中能安全無虞。

選委會提醒，明天投票日請勿從事任何競助選活動，不得拉票、散發傳單、張貼懸掛、豎立標語或旗幟、使用宣傳車或擴音器，或穿著候選人競選背心或綉有候選人圖騰符號之外套，也不得發送手機簡訊、LINE、微信、臉書等方式持續宣傳發票，以免違法挨罰。

因應明天選舉投票，目前各區公所也已在籌備各項計票作業，桃園區公所門口已經搭起計票表格版，明天各投票所開票後，將會回報至公所計票中心，也會將資料一併回傳給桃園市選委會，歡迎選民一起來關心開票結果，選委會目標晚上9點開票完畢，希望能如願達標。

投票選委會2020選舉2020立委選舉

延伸閱讀

投開票所布置完成 避免投開票塞車增加投票所圈...

中選會：總統票先開 目標晚間10點完成計票

嘉義市預計晚間10點可開完票 黃敏惠明早10...

基隆投開票所在醫院 民眾：怪怪的

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中選會：總統票先開 目標晚間10點完成計票

2020-01-10 16:03

蔡英文台中選前之夜 3萬盞小天燈點燈祈福

2020-01-10 17:17

雲林再傳未署名黑函 國民黨嚴厲譴責

2020-01-10 17:07

高科大「鮭歸專車」開出 大學生返鄉投票

2020-01-10 16:39

綠營新北立委把握拿下幾席？賴清德指出關鍵因素

2020-01-10 16:17

總統立委選舉明天投開票 台北地院準備好了！

2020-01-10 16:11

投開票所布置完成 避免投開票塞車增加投票所圈選遮屏

2020-01-10 16:08

嘉義市預計晚間10點可開完票 黃敏惠明早10點投票

2020-01-10 14:40

影／總統立委開票實況直播 鎖定聯合新聞網

2020-01-10 14:33

警方查辦假消息約談民眾 師大教授：打假不要變成防真

2020-01-10 13:22

影／國民黨部被查封法拍 洪秀柱：民進黨會繼續追殺

2020-01-10 13:04

選前造勢激情夜 邱國正繃緊神經第一線坐鎮

2020-01-10 11:17

U值媒／泛藍拯救國民黨的最後機會！

2020-01-10 10:24

扁批過河拆橋 柯文哲：對他不錯

2020-01-09 23:08

【即時短評】大撒幣+小確幸=選票？

2020-01-09 21:23

紅火蟻疫情難減 監院報告：政府不統合

2020-01-09 21:11

江永昌推新文宣 強調「跨黨派支持」才吸睛

2020-01-09 19:20

國安會議時間去掃街 藍批蔡荒廢國政

2020-01-09 19:04

雲縣選委會今選票點交 呼籲投票日切勿在社群催票

2020-01-09 18:54

國民黨如果班師回朝 蔡總統：有三種東西也會一起回來

2020-01-09 18:33

吳釗燮：盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話

2020-01-09 18:13

關注台灣大選！40港生才剛抵台 急奔屏東採訪賴清徳

2020-01-09 17:49

身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26

李鴻源稱「政府是一本糊塗帳」 支持者盼他當最佳閣揆

2020-01-09 17:26

【重磅快評】從反滲透法一把尺到陳師孟霸凌司法

2020-01-09 17:23

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

國民黨班師回朝 蔡總統點名三種人最高興

2020-01-09 16:25

影／史上第一次 投票日勿從事競選、助選或「罷免」活動

2020-01-09 16:05

屏東2選區／周典論控對手將出奧步 蘇震清酸作賊喊抓賊

2020-01-09 15:25

蘇揆：農業政策有三大成果 盼5月豬肉重新外銷

2020-01-09 14:40

張善政點名「國旗哥」：就是需要這樣的人才會贏

2020-01-09 14:31

網軍攻擊陳樹菊阿嬤 羅智強：為了一萬元把人格賣光？

2020-01-09 14:24

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

綠提案14日至22日開臨時會 處理總預算案

2020-01-09 12:27

美伊衝突情勢升高 外交部籲避免前往伊朗商旅

2020-01-09 12:26

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

賴清德會同趙天麟車隊掃街 趙：有助激發支持者熱情

2020-01-09 12:12

杜汶澤自製影片 籲台灣人珍惜民主回家投票

2020-01-09 12:09
看更多

熱門文章

陳樹菊遭酸民霸凌 游淑慧：蔡英文也是4年級阿嬤

2020-01-09 22:37

許淑華扮神力女超人 主辦單位宣布凱道造勢人數破90萬人

2020-01-09 20:42

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

2020-01-09 20:23

宣布破100萬人！韓國瑜造勢合體李佳芬 批民進黨是金光黨

2020-01-09 21:23

韓流再現 游盈隆：蔡英文應慶幸選戰剩不到2天

2020-01-10 08:16

「最強共諜」王立強又來搶戲 背後還藏一個國際大奧步？

2020-01-10 08:00

台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

2020-01-10 14:29

凱道百萬韓流再現 韓：找回台灣人光榮自豪

2020-01-10 00:25

周六投票大忌！投票所3大「違禁品」 帶了小心官司上身

2020-01-10 09:00

趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

2020-01-09 19:16

韓國瑜神秘嘉賓傳周美青、陳樹菊 韓營鬆口「有邀請」

2020-01-09 22:29

投票補帖／不分區政黨票決定投誰了嗎？告訴你各黨第一棒強在哪裡

2020-01-10 09:23

懸缺近十個月 行政院選前拍板核定故宮副院長惹議

2020-01-09 22:43

堅持在高雄辦選前之夜 韓國瑜：我不會離開高雄

2020-01-10 01:01

身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26

宋楚瑜批趙少康：2000年做假民調 現在又故技重施

2020-01-10 12:19

楊秋興：總統支持蔡英文 立委政黨票投親民黨

2020-01-10 09:31

國民黨啟動棄保：不投韓國瑜就是挺蔡英文

2020-01-10 10:17

小心！今晚12時後禁手機、網路催票 最高可罰500萬元

2020-01-10 11:54

韓國瑜凱道造勢人爆滿 林佳龍：反催出綠營支持者投票

2020-01-10 13:39

凱道造勢 韓國瑜和李佳芬、張善政和張琦雅同台合體

2020-01-09 21:00

嘉市選前之夜傳統盛會 張安樂首度帶隊來造勢

2020-01-09 17:58

宋楚瑜痛批趙少康又操作棄保 「2000年時沒跟他計較」

2020-01-10 11:29

凱道造勢結束 韓國瑜臉書發文：謝謝今晚的每一個你

2020-01-10 00:28

韓國瑜猛打「陳樹菊相挺」廣告 親友：陳樹菊同意

2020-01-10 12:47

選戰筆記／凱道爆人潮…韓國瑜選情起風了？

2020-01-10 00:14

逆向操作催票 連勝文：你不用喜歡韓國瑜、國民黨

2020-01-10 09:35

韓國瑜凱道造勢人氣沸騰 馬英九痛陳下架蔡英文四理由

2020-01-09 18:44

郭台銘替親民黨催票 賴香伶開砲：這點我不認同

2020-01-09 22:03

韓國瑜稱穆罕默德是文盲被罵翻 但古蘭經也這麼說

2020-01-10 12:23

李四川：民進黨全黨戰韓國瑜一人籲選民替韓討公道

2020-01-09 19:25

郭幕僚攻訐民眾黨 柯文哲：郭有這種幕僚還需要敵人嗎

2020-01-10 11:59

藍軍大團結！馬英九、王金平首度同台輔選

2020-01-10 10:45

韓營砸錢下廣告、拜票電話 蔡英文：庶民總統是假的

2020-01-09 23:03

凱道造勢破70萬人 吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

2020-01-09 18:30

楊秋興批韓國瑜並替蔡英文拉票 陳菊：還是很感謝他

2020-01-10 12:07

影／凱道造勢喊破百萬人 韓國瑜:民進黨是可怕大野狼

2020-01-09 23:02

共諜案 蔡正元公布視訊「要王立強說出事實」

2020-01-10 00:05

【重磅快評】王立強兜售邱義仁，選前「共諜」還有戲？

2020-01-10 10:33

影／蔡英文宜蘭造勢 喊話：不要低估與看輕對手

2020-01-09 20:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top