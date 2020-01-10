桃園市投開票所1242處 預估晚上9點開票完畢

因應明天選舉投票，目前各區公所也已在籌備各項計票作業，桃園區公所門口已經搭起計票表格白版，明天各投票所開票後，將會回報至公所計票中心。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 明天就是總統立委大選投票日，桃園市選舉人數逾178萬人，市選委會規畫開設1242處投開票所，比前年九合一選舉要多100處，最大投開票所在桃園區桃園幼兒園龍岡分班，選舉人數達3328人，明天早上8點至下午4點開放投票，提醒選民應攜帶身分證、印章、投票通知單到指定投開票所投票，下午4點截止後即開始開票作業，希望明天晚上9點能開票完成。

桃園市長鄭文燦戶籍地在八德區，預計明天早上9點到八德區大安國小投票。

桃園市選委會指出，桃園最大投開票所為編號750的投開票所，地點在桃園幼兒園龍岡分班，選舉人數達3328人，主要是因該處為桃園區戶政事務所所在地，擁有為數不少的逕遷人口，至於全桃園投開票所共1242處，為求投票順暢避免塞車，此次也都有增設圈票處屏幕。

桃園市選委會總幹事林香美說，各投開票所的主任管理員、監察員都已經清點好全數選票，目前選票都封存在負責選務作業的13區公所內，預計明天早上7點多會逐一運送至投開票所，過程中警方也會全程護送錄影，確保選票運送至投開票所途中能安全無虞。

選委會提醒，明天投票日請勿從事任何競助選活動，不得拉票、散發傳單、張貼懸掛、豎立標語或旗幟、使用宣傳車或擴音器，或穿著候選人競選背心或綉有候選人圖騰符號之外套，也不得發送手機簡訊、LINE、微信、臉書等方式持續宣傳發票，以免違法挨罰。

因應明天選舉投票，目前各區公所也已在籌備各項計票作業，桃園區公所門口已經搭起計票表格版，明天各投票所開票後，將會回報至公所計票中心，也會將資料一併回傳給桃園市選委會，歡迎選民一起來關心開票結果，選委會目標晚上9點開票完畢，希望能如願達標。