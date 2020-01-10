投開票所布置完成 避免投開票塞車增加投票所圈選遮屏

總統立委大選明天投票，嘉義縣18鄉鎮市530個投開票所下午陸續布置完成，為讓投開票過程加速順暢，投開票所增加44所，從原來486所增到530所，另圈選遮屏增購305個，選委會提醒選民，記得帶身分證、印章、投票通知單，勿帶手機或攝影器材入內投票。

前年九合一選舉投票大排長龍，開票慢，部分投票所投開票同時進行，引發民怨，中選會檢討缺失，為讓投開票過程加速順暢，指示投票所選舉人數1200人，要拆成2所，嘉縣選民雖減少，但投票所增加44所，由原來486所增到530所。

選民最多是東石鄉先天宮投開票所1840人；人數最少阿里山鄉得恩亞納社區74人。另中選會規定，選民數1500人以上要有6個投票遮屏（含身障遮屏）；1201人至1490人設5個投票遮屏；1200人以下4個投票遮屏；共新購增加305個投票遮屏。

縣治創新學院投開票所下午布置完成，增加遮屏，選委會呼籲不要帶手機或攝影器材入內；禁止窺刺探投票秘密； 圈選後不得將內容出示他人； 故意撕毀選舉票處5千元以上5萬元以下罰緩；攜出選票處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金；選舉人應1次進投票所投票，離開後不得再進入。明天投票日民眾不得透過手機簡訊、LINE、臉書等網路社群替候選人催票，違反處50萬到500萬元罰緩。