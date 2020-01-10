中選會：總統票先開 目標晚間10點完成計票

中選會表示，2020總統大選屆時開票順序，將先開總統副總統與區域立委，再開政黨票。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook 2020大選明天投票，中選會今天表示，屆時開票順序，將先開總統副總統與區域立委，再開政黨票；若投開票所人力許可，可分2組開票。中選會表示，投票日當天目標晚間10時完成所有開票作業。

中選會官員表示，若投開票所僅有1組工作人員進行開票，將依總統副總統、區域及原住民立法委員、全國不分區及僑居國外國民立法委員選票次序開票；若分2組開票的投開票所，將先開總統副總統與區域及原住民立法委員選票，接著再開全國不分區及僑居國外國民立法委員的選票。

中選會官員說，下午4時投票時間截止後，現場的主任管理員會立即宣布投票時間截止，但投票時間截止前到場的選舉人，仍可繼續投票。由於去年九合一選舉時造成排隊等待時間過久，投票截止後仍有許多民眾排隊，甚至發生「邊開票、邊投票」情形，引發爭議。

中選會官員表示，去年排隊主因是投票所內動線阻塞，已對此檢討，將會有因應措施，包括調降每個投票所的選舉人數、增設1340個投開票所、增加圈票遮屏為4到6個，以及領票時安排兩條動線同時進行等。

中選會官員表示，投票所在4點截止投票後，仍需時間布置成開票所，不會4點馬上開票，估計最晚4時半前都可投完，有信心不會發生前年九合一狀況。