嘉義市預計晚間10點可開完票 黃敏惠明早10點投票

嘉義市長黃敏惠（左二）明天10點將投票。圖／市府提供 分享 facebook 總統、立委大選明天開始投票，嘉義市這次選舉人數21萬，總共設置191個投票所，嘉義市長黃敏惠預計明早10點到震安宮的投開票所投票，嘉義市選委會預計明晚10點可以開完票。

嘉義市選委會指出，這次東區最大投開票所是位於興村里的慈玄宮，共有1480人，西區最大投開票所，是位於保生里嘉義市居家服務中心1668人，選舉票從印製、裁切、包封及運送，全程皆有監察小組委員在場監察選票作業外，同時警方則全程嚴格監視錄影，確保選票運送至投開票所能安全。

選委會表示，嘉義市明天上午8點至下午4點，投票應攜帶身分證、印章、投票通知單，此次大選本市新增14個投票所，請務必依照通知單地點前往投票。

另外，總統副總統選舉票為淺粉紅色、區域立法委員選舉票為淺黃色、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉票為白色；另平地原住民立法委員選舉票為淺藍色、山地原住民立法委員選舉票為淺綠色。

選委會指出，不得穿戴有候選人號次、姓名或政黨名稱或標誌的服飾，不要帶手機或攝影器材進入投票所，民眾持2005年12月21日以前核發的舊式身分證，不得領選舉票。