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警方查辦假消息約談民眾 師大教授：打假不要變成防真

2020-01-10 13:22聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

警方查辦假消息約談民眾，引起民眾疑慮恐慌，擔心重返戒嚴時期，限制言論自由，對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，近日以來，有關因「假消息」被「約談」的問題，眾議洶洶，支持嚴辦「假消息」者莫不以「循例調查」、「反正後來也判無罪」為解說，認為並未有若何侵犯「言論自由」之處，台大學生會甚至起而聲援，主張「言論自由不能無限上綱」，鼎力支持執政黨之所為。

林保淳說，這彷彿又回到了戒嚴時期，當初國民黨不也正是用同樣的論調，為自己打壓社會輿論找藉口，時移事未易，100%言論自由的口號依稀猶在，如今卻又上了鐐銬、加諸桎梏，真不禁令人興起「今夕何夕」之歎。

任何稍有民主自由概念的人，都知道「自由」是應該有其限度的，必須以「不侵犯他人的自由」為限，以避免「假自由之名為惡」的流弊，所以「不能無限上綱」是絕對正確的。但是，如何才算是「無限上綱」的解說權，如果操掌在政府手上，就絕對是侵犯言論自由，而動用國家機器「循例調查」，甚至以「模糊曖昧的語彙」就入人於罪，更絕對是對言論自由的嚴重傷害，幾近等同「文字獄」了。

在戒嚴時期，警總對所謂「可能妨害國家安全、社會秩序」言論的管制，第一步就是「約談」，當時美其名為「請喝咖啡」，這也是「循例調查」，可卻令人聞之而色變，因為任誰都知道，這一杯咖啡極可能就會一喝十幾年，更不用提在過程中可能會有的多少驚懼、惶恐與擔憂。

當時還只是特別針對知識分子。一般人恐怕還未必有資格喝到，可如今被「約談」的，不但往往是由公部門提告，而且波及於升斗小民，升斗小民向來有避免興訟的傳統，平日安分守己，幾曾見過如此這般大張旗鼓的陣仗？憂心忡忡、耿耿難寐的心理壓力、往返奔波的精力消耗，以及可能必須承擔的經濟損失，三力並至，有誰能承受得了？即便獲判無罪，也已元氣大傷。

批評時政，是人民天經地義的權力，物不平則鳴，是人的本性，防民之口如防川，欲以築堤建牆的方式堵塞，終有堤潰牆破的氾濫之災。《國語．周語》上記周厲王「禁謗」，找了個叫衛巫的人，專門在街頭巷尾窺伺流言，凡是有嫌疑的，就將之入獄決殺，這與國家機器興訟止謗、網軍動輒檢舉訐告，藉「假消息」之名，漫搜廣衍，豈非今古同轍？周厲王「不教而殺」的虐民，使得「國人莫敢言，道路以目」，但到人民噤若寒蟬，只能以目示意的時候，下一步就是像周人般「暴動」，將厲王「流放」了。今之執政者，能不引以為戒嗎？

「假消息」人人痛恨，的確該加以防制，防制之道，唯在澄清、疏導，絕不能以公部門以興訟或騷擾為手段；即便消息為「假」，而國人居然多數信以為「真」的時候，原其心，推其意，最該反省的是政府，最該凜惕的是濫權，嫁禍江東、牛刀割雞，終將是徒勞無功的。

最可畏的是，政府以「打假」為名，實際上是在「防真」，為了「防真」，因此盡全力以「假」作誣指，而自家製造「假消息」以掩蓋其「真相」，最後就變成了唯有對我有利者為「真」，其他均屬於「假」，這就是道道地地的「一言堂」。

台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
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假消息戒嚴時期

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