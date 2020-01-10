獨／韓國瑜猛打「陳樹菊相挺」廣告 親友：陳樹菊同意

台東愛心菜販除陳樹菊因挺韓國瑜，連日來遭網路霸凌，在批踼踼實業坊有人羞辱陳樹菊「老人智力一向不足，別為難她」，有人質疑真假？親友表示，對網友攻擊，陳樹菊完全不在意，但韓國瑜用她製作廣告，事前有徵詢她，獲得她同意。

韓國瑜連日來頻頻播放競選廣告名人推薦篇，今天更在平面媒體報紙頭版刊登半版廣告，陳樹菊對韓國瑜說出期許「韓市長，希望你能為台灣這塊土地，做一個無我無我無私無利的領導人，賣菜阿嬤對你有信心」。連日來引起社會關注，挺綠網軍傾巢而出攻擊陳樹菊「老人智力一向不足」、「陳樹菊被利用」等。

陳樹菊自從電視廣告播出後，就神隱，拒接電話，親友說，陳樹菊知道廣告出來後，一定會有很多媒體來要找她，因不想受訪，陳樹菊決定暫時不跟外界聯絡。

去年11月26日在台東舉辦造勢晚會，當天下午韓國瑜在台東縣長饒慶鈴官邸會見陳樹菊，事前韓國瑜表明希望全程錄下陳樹菊對他的期許，作為日後競選廣告之用，獲得陳樹菊同意及簽名授權。親友說，外界不必懷疑，韓國瑜競選廣告名人篇的內容全都是真的，

陳樹菊過去五十餘年來，因每天攢下辛苦賣菜錢，默默行善，將畢生所得2千多萬捐作公益經本報獨家發掘她行善故事，因而在國內引起重視，她曾在2010年登上美國《時代雜誌》「百大最具影響力人物」英雄榜、美國《富比士雜誌》亞洲慈善英雄人物榜，她的事蹟也被教育部列為國小社會課教材。

陳樹菊連日來遭受網路霸凌，有人PO文質疑，「她說對韓國瑜有信心，是否是真心挺韓？」甚至有疑似網軍帳號惡意留言：「老人智力一向不足，別為難他」。還有口三字經，不堪入目。