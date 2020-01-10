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選前造勢激情夜 邱國正繃緊神經第一線坐鎮

2020-01-10 11:17聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

選戰倒數，國安局特勤中心在各組總統、副總統候選人安全維護任務，不但編成的6組隨扈人力全力投入，各將級軍官與高層在也到各場地督導。據了解，國安局長邱國正昨日就前進到國民黨總統候選人韓國瑜陣營凱道造勢場，今日民進黨總統候選人蔡英文的凱道「團結台灣民主勝利」之夜，同樣由邱國正親自進駐。

國家安全局特勤中心針對第15任總統、副總統選舉安全維護人力，擴大為6組，而2020年總統大選安維任務，全程分為籌備、整備、執行、復原等4個階段。候選人完成正式登記之日起進入執行階段，投票日結束至明年的6月底止為復原階段。而今天是「執行」階段結束前，候選人造勢維安任務的最後一天。

近日蔡英文總統隨扈面對較明顯的維安狀況，是國道收費員自救會緊跟抗議，特勤中心執行長方正特別盯場協調最外圍的警方霹靂小組，全力防堵抗議團體影響造勢。

據了解，國安局長邱國正昨日就進駐到韓國瑜陣營凱道造勢場，今日蔡英文「團結台灣民主勝利」台北凱道選前之夜造勢場也會有相同編組進駐，同樣由邱國正親自進駐。

據指出，蔡英文總統陣營連日在各縣市掃街，目前面臨較明顯的維安狀況，是國道收費員自救會連日緊跟式的抗議陳情，國安局協調最外衛的警方機動霹靂小組，將抗議團體有效阻絕在最外圍，今晚凱道造勢也將關注這個情況。

蔡英文總統陣營目前面臨較明顯的維安狀況，是國道收費員自救會連日緊跟式的抗議陳情，...
蔡英文總統陣營目前面臨較明顯的維安狀況，是國道收費員自救會連日緊跟式的抗議陳情，國安局特勤中心執行方正協調最外衛的警方機動霹靂小組，將抗議團體有效阻絕在最外圍，今晚凱道造勢也將關注這個情況。圖：記者洪哲政／攝影
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蔡英文總統陣營目前面臨較明顯的維安狀況，是國道收費員自救會連日緊跟式的抗議陳情，...
蔡英文總統陣營目前面臨較明顯的維安狀況，是國道收費員自救會連日緊跟式的抗議陳情，國安局協調最外衛的警方機動霹靂小組，將抗議團體有效阻絕在最外圍，今晚凱道造勢也將關注這個情況。圖：記者洪哲政／攝影
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國安局蔡英文邱國正

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