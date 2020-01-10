選前嘉縣藍綠競選總部主委翁重鈞、翁章梁最後衝刺對決

選戰最後衝刺，民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人陳明文、蔡易餘競選總部主委翁章梁縣長，國民黨總統候選人韓國瑜及立委候選人王啟澧競選總部主委翁重鈞，兩人都是義竹鄉人，分掌藍綠兵符，翁章梁對勝選達成蔡英文期望7成得票率有信心； 翁重鈞說 「韓流夜襲全台，無色成民意主流」，對勝選有信心。

翁章梁最後關頭動員催票，陪蔡易餘、陳明文車隊掃街，拜票爭取支持，他說，蔡易餘照顧海區鄉親，向中央爭取很多建設，改善生活品質，照顧農漁民生活;；陳明文是立法院重量級委員，非常了解鄉親需要，擔任縣長、立委任內爭取很多重大建設，像是大埔美園區、民雄鐵路高架化、老農津貼增加等。

「選前最後時刻，我們一個拉一個，不能鬆懈，還要爭取更多支持，我們一起衝刺，守護台灣民主、自由價值，讓台灣、嘉義更好，總統投3號蔡英文，立委海區4號蔡易餘，山區5號陳明文」。

排名國民黨不分區第8名前立委翁重鈞，日前與黃派精神領袖、前縣長李雅景，陪同王啟澧到朴子市配天宮參拜媽祖，祈求當選，陪同王啟澧隊車隊掃街； 「韓流夜襲全台，無色成民意主流！」去年11月24日晚間，韓國瑜、王啟澧，與蔡英文、蔡易餘聯合造勢打對台，藍營輔選幹部看到成千上萬各地群眾湧來相挺，與綠營用遊覽車動員群眾，形成強烈對比，士氣大振說「我們贏啦！」