親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
反滲透法惹爭議
共諜案疑雲再起
打假訊息遭質疑
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

藍軍大團結！馬英九、王金平笑著握手 首度同台輔選

選前嘉縣藍綠競選總部主委翁重鈞、翁章梁最後衝刺對決

2020-01-10 11:15聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

選戰最後衝刺，民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人陳明文、蔡易餘競選總部主委翁章梁縣長，國民黨總統候選人韓國瑜及立委候選人王啟澧競選總部主委翁重鈞，兩人都是義竹鄉人，分掌藍綠兵符，翁章梁對勝選達成蔡英文期望7成得票率有信心； 翁重鈞說 「韓流夜襲全台，無色成民意主流」，對勝選有信心。

翁章梁最後關頭動員催票，陪蔡易餘、陳明文車隊掃街，拜票爭取支持，他說，蔡易餘照顧海區鄉親，向中央爭取很多建設，改善生活品質，照顧農漁民生活;；陳明文是立法院重量級委員，非常了解鄉親需要，擔任縣長、立委任內爭取很多重大建設，像是大埔美園區、民雄鐵路高架化、老農津貼增加等。

「選前最後時刻，我們一個拉一個，不能鬆懈，還要爭取更多支持，我們一起衝刺，守護台灣民主、自由價值，讓台灣、嘉義更好，總統投3號蔡英文，立委海區4號蔡易餘，山區5號陳明文」。

排名國民黨不分區第8名前立委翁重鈞，日前與黃派精神領袖、前縣長李雅景，陪同王啟澧到朴子市配天宮參拜媽祖，祈求當選，陪同王啟澧隊車隊掃街； 「韓流夜襲全台，無色成民意主流！」去年11月24日晚間，韓國瑜、王啟澧，與蔡英文、蔡易餘聯合造勢打對台，藍營輔選幹部看到成千上萬各地群眾湧來相挺，與綠營用遊覽車動員群眾，形成強烈對比，士氣大振說「我們贏啦！」

翁重鈞臉書說「從政近40年，未曾見過如此激情自動自發造勢，我堅信明天投票結果，會如九合一投票前夕：六都藍營獲勝，選對會變選錯會；藍營猛攻蔡政府一例一休造成勞資雙輸，庶民感受經濟差；同婚合法，長輩憂心倫理敗壞，又有「卡神」養網軍，以及反滲透法強行過關效應，激起換黨換人執政民氣。

民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人陳明文、蔡易餘競選總部主委翁章梁縣長(右)陪蔡...
民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人陳明文、蔡易餘競選總部主委翁章梁縣長(右)陪蔡易餘車隊拜票。圖／取自翁章梁臉書
分享
嘉義縣國民黨總統候選人韓國瑜及立委候選人王啟澧競選總部主委翁重鈞(右)，陪王啟澧...
嘉義縣國民黨總統候選人韓國瑜及立委候選人王啟澧競選總部主委翁重鈞(右)，陪王啟澧車隊拜票。圖／取自王啟澧臉書
分享

2020選舉2020立委選舉

延伸閱讀

前嘉義縣長李雅景力挺愛徒王啟澧 選前陪同朴...

感念嘉縣海國宮庇佑 翁章梁代蔡英文致贈匾額

嘉義縣候選人臉書貼越南文 爭取新住民選票

嘉縣／捐款來源 陳明文、林國慶舌戰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

稱兩度遭藍暗黑勢力攻擊 邱毅：大概是我最後一戰

2020-01-10 10:51

選前造勢激情夜 邱國正繃緊神經第一線坐鎮

2020-01-10 11:17

力挺吳思瑤 鄭麗君：台灣需要軟實力

2020-01-10 11:13

趙正宇最後一拚 鄭文燦掃街力挺：故鄉八德絕不會輸

2020-01-10 11:11

親民黨內對「郭家軍」不滿？李正皓：陰謀論

2020-01-10 11:05

選前衝刺拚一波 賴品妤選前之夜拜票戰到最後一刻

2020-01-10 11:04

影／決戰在即！來看陳歐珀呂國華黃定和選前最後衝刺

2020-01-10 11:02

選前最後衝刺 劉櫂豪張志明今晚台東市區徒步遊行

2020-01-10 11:00

影／選前最後一天 蔡英文為吳怡農加油打氣

2020-01-10 10:58

徐立信嗆林昶佐：誰的看板布條多？多的人退選

2020-01-10 10:58

馬王合體凸顯費鴻泰好人緣 費笑：我想到了就邀請

2020-01-10 10:56

藍軍大團結！馬英九、王金平首度同台輔選

2020-01-10 10:45

陪傅崐萁掃街力挺 張善政：明天作業是把英文翻成國瑜

2020-01-10 10:37

立委選舉若有爭議 二審終結不得提再審

2020-01-10 09:57

選戰倒數 台南立委一級戰區洪秀柱王定宇掃街短兵相接

2020-01-10 08:48

走路工戰火 高雄燒到雲林

2020-01-10 00:17

賴清德：雲林以南 有信心立委全壘打

2020-01-10 00:12

立委選戰 朱立倫估北市險勝「救1席算1席」

2020-01-10 00:07

拚戰北市 大咖助陣 藍綠陸空催票

2020-01-10 00:02

花蓮3強 今晚金三角遊行對陣

2020-01-10 00:00

中彰投藍綠衝刺催票 縣市長尬副總統

2020-01-09 23:38

選情緊繃都告急 選將紛喊搶救

2020-01-09 23:37

賄聲賄影 台南、屏東藍綠互控

2020-01-09 23:32

賴清德昨強力輔選 韓國瑜今夜反攻衝票

2020-01-09 23:29

雙北最大票倉 新北選票千萬張

2020-01-09 23:27

選前之夜 藍綠重兵板橋大拚場

2020-01-09 23:14

蔡淑惠批耳語部隊 林俊憲團結海外力量

2020-01-09 23:13

桃竹苗／最後衝刺 掃街遊行、造勢晚會拚場

2020-01-09 23:13

選前之夜 嘉市「圓環」大車拚

2020-01-09 23:12

彰化立委第一選區 柯呈枋陳秀寶今晚決戰鹿港強強滾

2020-01-09 23:09

高雄三選區／黃昭順再掀扁案 劉世芳回嗆

2020-01-09 23:06

山原立委搶票 屏東隊vs.排灣隊

2020-01-09 23:01

台東／張志明、劉櫂豪 選前進攻市區

2020-01-09 22:57

衝票拚勝選 政治大咖齊聚桃園

2020-01-09 22:56

現身林昶佐選前晚會 蔡英文：大凱旋還沒來一定要投票

2020-01-09 22:51

北市「萬安警報」？蔣萬安選前兩天喊搶救

2020-01-09 22:31

最後24小時對手也在集結 蘇貞昌懇託：看誰投票率高

2020-01-09 22:01

基隆造勢晚會 英德同框拉抬立委

2020-01-09 21:53

國民黨台南市黨部選完將遭拍賣收回 藍軍泣：請集氣挺

2020-01-09 21:37
看更多

熱門文章

許淑華扮神力女超人 主辦單位宣布凱道造勢人數破90萬人

2020-01-09 20:42

陳樹菊遭酸民霸凌 游淑慧：蔡英文也是4年級阿嬤

2020-01-09 22:37

宣布破100萬人！韓國瑜造勢合體李佳芬 批民進黨是金光黨

2020-01-09 21:23

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

2020-01-09 20:23

韓國瑜凱道大造勢 鐵韓粉：感受風向開始轉

2020-01-09 12:33

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

挺蔡臉書粉專選前倒戈挺韓國瑜 網友留言混戰

2020-01-09 13:48

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32

韓流再現 游盈隆：蔡英文應慶幸選戰剩不到2天

2020-01-10 08:16

「最強共諜」王立強又來搶戲 背後還藏一個國際大奧步？

2020-01-10 08:00

趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

2020-01-09 19:16

凱道百萬韓流再現 韓：找回台灣人光榮自豪

2020-01-10 00:25

韓國瑜神秘嘉賓傳周美青、陳樹菊 韓營鬆口「有邀請」

2020-01-09 22:29

懸缺近十個月 行政院選前拍板核定故宮副院長惹議

2020-01-09 22:43

國軍現役唯一士兵出身少將 孔乃德掌陸軍586旅兵符

2020-01-09 11:56

堅持在高雄辦選前之夜 韓國瑜：我不會離開高雄

2020-01-10 01:01

身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26

共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

2020-01-09 11:36

周六投票大忌！投票所3大「違禁品」 帶了小心官司上身

2020-01-10 09:00

澳警證實：王立強受蔡正元、孫天群威脅利誘

2020-01-09 12:47

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

凱道造勢 韓國瑜和李佳芬、張善政和張琦雅同台合體

2020-01-09 21:00

若選總統立委10席起跳 黃暐瀚問出柯文哲不後悔的原因

2020-01-09 12:21

【重磅快評】共諜鬧劇再攻防？蔡政府獲利難了結

2020-01-09 15:36

凱道造勢結束 韓國瑜臉書發文：謝謝今晚的每一個你

2020-01-10 00:28

韓國瑜凱道造勢人氣沸騰 馬英九痛陳下架蔡英文四理由

2020-01-09 18:44

選戰筆記／凱道爆人潮…韓國瑜選情起風了？

2020-01-10 00:14

藍批綠疑發500走路工檢方卻認定工資 檢：仍在調查中

2020-01-09 16:32

楊秋興：總統支持蔡英文 立委政黨票投親民黨

2020-01-10 09:31

郭台銘替親民黨催票 賴香伶開砲：這點我不認同

2020-01-09 22:03

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

凱道造勢破70萬人 吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

2020-01-09 18:30

李四川：民進黨全黨戰韓國瑜一人籲選民替韓討公道

2020-01-09 19:25

余天：12年前中國開價1億人民幣請我去唱歌

2020-01-09 11:45

嘉市選前之夜傳統盛會 張安樂首度帶隊來造勢

2020-01-09 17:58

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

韓營砸錢下廣告、拜票電話 蔡英文：庶民總統是假的

2020-01-09 23:03

國防部全民防衛動員準備法 為軍訓教官發展找到出口

2020-01-09 12:25

影／凱道造勢喊破百萬人 韓國瑜:民進黨是可怕大野狼

2020-01-09 23:02

投票補帖／不分區政黨票決定投誰了嗎？告訴你各黨第一棒強在哪裡

2020-01-10 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top