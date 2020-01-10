力挺吳思瑤 鄭麗君：台灣需要軟實力

選前最後一天衝刺，文化部長鄭麗君今天一早號召藝術、文化、設計、建築界人士，陪同立委吳思瑤站路口拜票，強調吳是她心目中最重要的文化立委，台灣這個時候最需要關心軟實力的立委。

站出來力挺吳思瑤的各界人士包括藝術、文化、設計、建築界人士，作家張鐵志、藝術家張耿華、林昆穎、王俊雄、詹偉雄、劉真蓉、呂欽文、張元植、呂果果、李取中、吳牧青等人。

鄭麗君表示，一早看到許多藝文界的好朋友來力挺吳思瑤真的非常感動，顯見思瑤受到藝文界非常高度的支持，思瑤是她心目中最重要的文化立委，過去四年在教育文化委員會，思瑤質詢的許多內容都是她想做的政策，有很多文化理想，也因為有思瑤才有有這麼多重大的文化的法案，像是國外基本法、國家語言發展法乃至藝文採購的改革，讓藝文法治往前一大步。

鄭麗君表示，思瑤四年來深耕文化政策，無法想像國會沒有吳思瑤，稱讚吳是第一名的文化立委，關心文化、教育、科技、外交，台灣這個時候最需要關心軟實力的立委，相信以思瑤的專業可以給在地更好的發展，也是邁向世界發展軟實力的重要立委。

建築師邱文傑受訪表示，這是他第一次上街頭支持立委選舉，這次實在是太緊繃、也太緊張，思瑤為建築界做過多次有效且重要的立法變更，是非常專業的立委，有感此次選戰打得很混沌，因此站出來支持她。