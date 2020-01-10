親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
反滲透法惹爭議
共諜案疑雲再起
打假訊息遭質疑
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

藍軍大團結！馬英九、王金平笑著握手 首度同台輔選

力挺吳思瑤 鄭麗君：台灣需要軟實力

2020-01-10 11:13聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

選前最後一天衝刺，文化部長鄭麗君今天一早號召藝術、文化、設計、建築界人士，陪同立委吳思瑤站路口拜票，強調吳是她心目中最重要的文化立委，台灣這個時候最需要關心軟實力的立委。

站出來力挺吳思瑤的各界人士包括藝術、文化、設計、建築界人士，作家張鐵志、藝術家張耿華、林昆穎、王俊雄、詹偉雄、劉真蓉、呂欽文、張元植、呂果果、李取中、吳牧青等人。

鄭麗君表示，一早看到許多藝文界的好朋友來力挺吳思瑤真的非常感動，顯見思瑤受到藝文界非常高度的支持，思瑤是她心目中最重要的文化立委，過去四年在教育文化委員會，思瑤質詢的許多內容都是她想做的政策，有很多文化理想，也因為有思瑤才有有這麼多重大的文化的法案，像是國外基本法、國家語言發展法乃至藝文採購的改革，讓藝文法治往前一大步。

鄭麗君表示，思瑤四年來深耕文化政策，無法想像國會沒有吳思瑤，稱讚吳是第一名的文化立委，關心文化、教育、科技、外交，台灣這個時候最需要關心軟實力的立委，相信以思瑤的專業可以給在地更好的發展，也是邁向世界發展軟實力的重要立委。

建築師邱文傑受訪表示，這是他第一次上街頭支持立委選舉，這次實在是太緊繃、也太緊張，思瑤為建築界做過多次有效且重要的立法變更，是非常專業的立委，有感此次選戰打得很混沌，因此站出來支持她。

吳思瑤則說，這次選舉是她個人五次選舉來遭受最多攻擊的一次，今天特別穿上白衣，象徵持續帶著正能量。

選前最後一天衝刺，文化部長鄭麗君（黑衣）今天一早號召藝術、文化、設計、建築界人士...
選前最後一天衝刺，文化部長鄭麗君（黑衣）今天一早號召藝術、文化、設計、建築界人士，陪同立委吳思瑤（白衣）站路口拜票。圖／吳思瑤競選辦公室提供
分享

2020選舉2020立委選舉

延伸閱讀

青年參與政治感動鄭麗君 呼籲回家投票

競選Logo涉抄襲？李婉鈺、吳思瑤隔空互槓

台流文化崛起 鄭麗君：呼籲年輕人返鄉投重要3...

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

稱兩度遭藍暗黑勢力攻擊 邱毅：大概是我最後一戰

2020-01-10 10:51

選前造勢激情夜 邱國正繃緊神經第一線坐鎮

2020-01-10 11:17

選前嘉縣藍綠競選總部主委翁重鈞、翁章梁最後衝刺對決

2020-01-10 11:15

趙正宇最後一拚 鄭文燦掃街力挺：故鄉八德絕不會輸

2020-01-10 11:11

親民黨內對「郭家軍」不滿？李正皓：陰謀論

2020-01-10 11:05

選前衝刺拚一波 賴品妤選前之夜拜票戰到最後一刻

2020-01-10 11:04

影／決戰在即！來看陳歐珀呂國華黃定和選前最後衝刺

2020-01-10 11:02

選前最後衝刺 劉櫂豪張志明今晚台東市區徒步遊行

2020-01-10 11:00

影／選前最後一天 蔡英文為吳怡農加油打氣

2020-01-10 10:58

徐立信嗆林昶佐：誰的看板布條多？多的人退選

2020-01-10 10:58

馬王合體凸顯費鴻泰好人緣 費笑：我想到了就邀請

2020-01-10 10:56

藍軍大團結！馬英九、王金平首度同台輔選

2020-01-10 10:45

陪傅崐萁掃街力挺 張善政：明天作業是把英文翻成國瑜

2020-01-10 10:37

立委選舉若有爭議 二審終結不得提再審

2020-01-10 09:57

選戰倒數 台南立委一級戰區洪秀柱王定宇掃街短兵相接

2020-01-10 08:48

走路工戰火 高雄燒到雲林

2020-01-10 00:17

賴清德：雲林以南 有信心立委全壘打

2020-01-10 00:12

立委選戰 朱立倫估北市險勝「救1席算1席」

2020-01-10 00:07

拚戰北市 大咖助陣 藍綠陸空催票

2020-01-10 00:02

花蓮3強 今晚金三角遊行對陣

2020-01-10 00:00

中彰投藍綠衝刺催票 縣市長尬副總統

2020-01-09 23:38

選情緊繃都告急 選將紛喊搶救

2020-01-09 23:37

賄聲賄影 台南、屏東藍綠互控

2020-01-09 23:32

賴清德昨強力輔選 韓國瑜今夜反攻衝票

2020-01-09 23:29

雙北最大票倉 新北選票千萬張

2020-01-09 23:27

選前之夜 藍綠重兵板橋大拚場

2020-01-09 23:14

蔡淑惠批耳語部隊 林俊憲團結海外力量

2020-01-09 23:13

桃竹苗／最後衝刺 掃街遊行、造勢晚會拚場

2020-01-09 23:13

選前之夜 嘉市「圓環」大車拚

2020-01-09 23:12

彰化立委第一選區 柯呈枋陳秀寶今晚決戰鹿港強強滾

2020-01-09 23:09

高雄三選區／黃昭順再掀扁案 劉世芳回嗆

2020-01-09 23:06

山原立委搶票 屏東隊vs.排灣隊

2020-01-09 23:01

台東／張志明、劉櫂豪 選前進攻市區

2020-01-09 22:57

衝票拚勝選 政治大咖齊聚桃園

2020-01-09 22:56

現身林昶佐選前晚會 蔡英文：大凱旋還沒來一定要投票

2020-01-09 22:51

北市「萬安警報」？蔣萬安選前兩天喊搶救

2020-01-09 22:31

最後24小時對手也在集結 蘇貞昌懇託：看誰投票率高

2020-01-09 22:01

基隆造勢晚會 英德同框拉抬立委

2020-01-09 21:53

國民黨台南市黨部選完將遭拍賣收回 藍軍泣：請集氣挺

2020-01-09 21:37
看更多

熱門文章

許淑華扮神力女超人 主辦單位宣布凱道造勢人數破90萬人

2020-01-09 20:42

陳樹菊遭酸民霸凌 游淑慧：蔡英文也是4年級阿嬤

2020-01-09 22:37

宣布破100萬人！韓國瑜造勢合體李佳芬 批民進黨是金光黨

2020-01-09 21:23

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

2020-01-09 20:23

韓國瑜凱道大造勢 鐵韓粉：感受風向開始轉

2020-01-09 12:33

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

挺蔡臉書粉專選前倒戈挺韓國瑜 網友留言混戰

2020-01-09 13:48

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32

韓流再現 游盈隆：蔡英文應慶幸選戰剩不到2天

2020-01-10 08:16

「最強共諜」王立強又來搶戲 背後還藏一個國際大奧步？

2020-01-10 08:00

趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

2020-01-09 19:16

凱道百萬韓流再現 韓：找回台灣人光榮自豪

2020-01-10 00:25

韓國瑜神秘嘉賓傳周美青、陳樹菊 韓營鬆口「有邀請」

2020-01-09 22:29

懸缺近十個月 行政院選前拍板核定故宮副院長惹議

2020-01-09 22:43

國軍現役唯一士兵出身少將 孔乃德掌陸軍586旅兵符

2020-01-09 11:56

堅持在高雄辦選前之夜 韓國瑜：我不會離開高雄

2020-01-10 01:01

身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26

共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

2020-01-09 11:36

周六投票大忌！投票所3大「違禁品」 帶了小心官司上身

2020-01-10 09:00

澳警證實：王立強受蔡正元、孫天群威脅利誘

2020-01-09 12:47

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

凱道造勢 韓國瑜和李佳芬、張善政和張琦雅同台合體

2020-01-09 21:00

若選總統立委10席起跳 黃暐瀚問出柯文哲不後悔的原因

2020-01-09 12:21

【重磅快評】共諜鬧劇再攻防？蔡政府獲利難了結

2020-01-09 15:36

凱道造勢結束 韓國瑜臉書發文：謝謝今晚的每一個你

2020-01-10 00:28

韓國瑜凱道造勢人氣沸騰 馬英九痛陳下架蔡英文四理由

2020-01-09 18:44

選戰筆記／凱道爆人潮…韓國瑜選情起風了？

2020-01-10 00:14

藍批綠疑發500走路工檢方卻認定工資 檢：仍在調查中

2020-01-09 16:32

楊秋興：總統支持蔡英文 立委政黨票投親民黨

2020-01-10 09:31

郭台銘替親民黨催票 賴香伶開砲：這點我不認同

2020-01-09 22:03

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

凱道造勢破70萬人 吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

2020-01-09 18:30

李四川：民進黨全黨戰韓國瑜一人籲選民替韓討公道

2020-01-09 19:25

余天：12年前中國開價1億人民幣請我去唱歌

2020-01-09 11:45

嘉市選前之夜傳統盛會 張安樂首度帶隊來造勢

2020-01-09 17:58

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

韓營砸錢下廣告、拜票電話 蔡英文：庶民總統是假的

2020-01-09 23:03

國防部全民防衛動員準備法 為軍訓教官發展找到出口

2020-01-09 12:25

影／凱道造勢喊破百萬人 韓國瑜:民進黨是可怕大野狼

2020-01-09 23:02

投票補帖／不分區政黨票決定投誰了嗎？告訴你各黨第一棒強在哪裡

2020-01-10 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top