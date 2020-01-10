支持者焦慮緊張 蔡英文信心喊話「我們一定會贏」

選舉倒數不到24小時，蔡英文總統今早10點開始在新北市、台北市掃街，選擇在土城和新北市第十選區立委候選人吳琪銘同台開掃，似乎很期待，提早8分鐘到場，蔡英文發表，「四件事要注意」及「三個一定」，最後更向支持者信心喊話，「我們一定會贏，一定會有未來四年，替國家來做事」。

蔡英文今早看來心情不錯，吳琪銘先致詞時表示，「土城、三峽若贏，台灣大贏」，不是因為自己投票，為顧台灣投票。

蔡英文致詞時說，選前最後一天衝刺，先是謝謝大家，要繼續拚、繼續贏。最後這天她選在新北土城、板橋、三重及台北。她說，為什麼是土城？因為重要，吳琪銘要順利連任，他服務大家最實在，蔡英文繼續執政需要吳琪銘當她後盾。

蔡英文指出，有四件事要注意，第一，不要懷疑自己，我們路線正確，選擇正確。第二，不低估對手，他們一定會集結。第三，不能仇恨，因為我們還是朋友、家人，用愛和團結來選舉；第四，不要分散力量，要集中力量，爭取勝利。

蔡英文再說，還有「三個一定」，出外人一定要回家；拚全力一定要拉票；最重要一定要投票。

蔡英文說，最後關頭，選民一定有焦慮、有緊張，如果焦慮沒關係，就出門去拉票；如果緊張，今晚選前之夜就站出來。