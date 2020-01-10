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藍綠選前之夜高雄大車拚 警方動員千名警力戒備

2020-01-10 11:11聯合報 記者林保光／高雄即時報導

總統、副總統選舉選舉，今天國民黨與民進黨總統候選人在高雄舉辦選前之夜大車拚。警方今天動員千名警力戒備，上午已派警力在會場周遭場勘及戒備，防止會場出現滋擾事故。

據了解，高雄警方比照去年12月21日藍、綠遊行戒備方式，在前鎮夢時代台糖物流園區國民黨總統候選人韓國瑜、鳳山高雄捷運鳳山西站旁廣場民進黨總統候選人蔡英文的選前之夜會場，各派約450名警力戒備，警政署也派遣保三、保五總隊及刑事局鎮爆車，支援高雄市的2場選前之夜維安工作，同時也備干擾槍，禁止一般民眾在會場上飛空拍機。

由於警方認為在雙方支持者聚集會場及散場後，可能在捷運沿線相遇，高雄市警局將高雄捷運凱旋站、鳳山西站及美麗島站，列為重點維安區域，除了捷運警察50人戒備，另由保五總隊支援120名警力，下午4點以後駐點維安，並在每列車增派2名警力避免發生滋擾事故。

高雄市警方預計今天下午4點起，藍、綠2陣營支持者將湧入會場，直到晚間11點才可能結束疏散人潮。警方在2會場外，已規畫交通交管制施，禁止車輛進入，並呼籲民眾搭大眾運輸工具前往會場。上午在會場外已有許多攤販搶占攤位，警方也派員勸離。

藍、綠總統候選人今晚在高雄大車拚，警方今天上午已在會場布置警力戒備。記者林保光／...
藍、綠總統候選人今晚在高雄大車拚，警方今天上午已在會場布置警力戒備。記者林保光／攝影
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