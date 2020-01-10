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藍軍大團結！馬英九、王金平笑著握手 首度同台輔選

臉書感嘆工作9天看見2老文 藍控徐佳瑩遭綠網軍出草

2020-01-10 11:07聯合報 記者周志豪／台北即時報導

「卡神」楊蕙如網軍爭議仍未釐清，但歌手徐佳瑩昨天臉書卻因提到「9」（國民黨政黨票號次）與「2」（國民黨總統候選人韓國瑜號次），遭網友出草。韓國瑜競選總部上午舉辦記者會聲援，批評綠營網軍已侵犯台灣人民言論自由。

韓競總發言人何庭歡表示，台灣最可貴的是言論自由，每個人都應保障彼此發表意見的自由與權利，但現在一個平凡的臉書留言，一到選舉就被用政治意識形態解讀，變的好像只有1450才有言論自由權。

徐佳瑩昨天上午在臉書表示，「離家9天回來有2老迎接真好」，但因內文中的9與2，被聯想到國民黨「九二新共識」的選舉口號，遭到網友出草，批評徐提到這兩個數字的行為讓人失望、「一秒天使粉轉地獄黑」。

即使經紀人澄清，徐佳瑩發文真的是因為錄影九天會家看到2位長輩的感嘆，就是一般貼文，但仍然遭綠營網軍圍剿，之後發文只好改為「離家多天回來有倆佬迎接真好」，拿掉敏感的9、2數字

何庭歡上午譴責綠營網軍，呼籲民眾應用愛與包容看待彼此不同立場，這才是台灣真正應該有的自由民主價值。

何庭歡也提到，前幾天慈善菜販陳樹菊因為現身韓國瑜競選電視廣告，也被綠營網軍出征，揶揄陳「老人智力不足」，難道現在只有1450才有言論自由權利，不是挺綠挺蔡英文總統就智能不足？

韓競總總發言人王淺秋則呼籲，被視為綠營網軍幕後黑手之一的楊蕙如能有道德勇氣站出來當汙點證人，說明民進黨如何用網軍攻擊異己，用哪些系統攻擊對手，社會需要真相。

國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋則直指，駐日代表謝長廷是楊蕙如加入民進黨的介紹人，與楊關係密切，質疑謝運用網軍傷害國家民主到什麼程度。

「卡神」楊蕙如網軍爭議仍未釐清，但歌手徐佳瑩昨天臉書卻因提到「9」與「2」，遭網...
「卡神」楊蕙如網軍爭議仍未釐清，但歌手徐佳瑩昨天臉書卻因提到「9」與「2」，遭網友出草。韓國瑜競選總部上午舉辦記者會聲援，批評綠營網軍已侵犯台灣人民言論自由。記者周志豪／攝影
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