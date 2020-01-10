蔡英文高雄選前之夜準備好 英粉對綠選情有信心

民進黨正副總統候選人蔡英文賴清德高雄競選總部主任委員管碧玲表示，今天高競總的「光復高雄選前之夜」，預估20萬人參加，一半組織動員，一半由支持者主動參加，蔡英文總統預計晚間7時40分左右到場演說20分鐘，在蔡總統之前則有行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、總統府祕書長陳菊等致詞。蔡英文演說後，即要趕到台北、新北出席這兩場選前之夜。

蔡英文、賴清德高雄市競選總部前面的空地，已排出上萬張塑膠椅，主舞台也完成搭建。高競總執行總幹事康裕成說，不只總部前面的空地，旁邊議會路上的空地，今晚也是供支持者參加選前之夜的空間，整個場地應有國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜場地的5倍大。

蔡英文高競總活動部主任高閔琳說，總部周圍的鳳山光華路、自由路、國泰路、議會路和議會北路，會有相關的交通管制，選前之夜就誰這個區域，約有5萬7000多平方公尺，請民眾多利用捷運，這裡正好是捷運橘線的鳳山西站南面。

為了歡迎並感謝支持者參加這場選前之夜，下午5點起，陳菊、陳其邁、管碧玲將捷運鳳山西站1號出口發送三萬份印有「光復高雄 新年快樂」的限定版紅包袋。