逆向操作催票 連勝文：你不用喜歡韓國瑜、國民黨

選戰倒數計時，國民黨中央委員連勝文在臉書貼文，用逆向操作的方式，指可以不喜歡國民黨總統候選人韓國瑜，可以不喜歡國民黨，但支持韓國瑜、國民黨，夏天可以繼續在冷氣房中罵韓國瑜，不用因為投English Tsai放棄健康，台灣才有可能改變。

連勝文表示，日前去南部輔選時，在嘉義的高鐵站有位先生走過來跟他講，「加油！過去我們全家都是挺綠，但這次我們要變了，因為我們再也受不了這種嚴重的空氣汙染了！我們周遭好多人得了肺癌，很多小孩又過敏，我們真的受不了了！」當天嘉義的AQI是134，處於橘色警戒狀態。在上車前這位先生還問了他一個答不出來的問題：「我們南部人跟北部人繳同樣的稅，為什麼呼吸不一樣的空氣？」

連勝文說，其實你不用喜歡韓國瑜，但如果你喜歡自己、喜歡你的家人小孩，那就請你投給韓國瑜。因為投給韓國瑜，這種嚴重的空氣汙染，以及民進黨錯誤、同時可能暗藏貪腐的能源政策才有可能修正，你也不用擔心夏天電力不足，搞得你家或辦公室跳電，讓你沒辦法在冷氣房中繼續罵韓國瑜。

連勝文也說，如果你不管用任何理由，決定支持English Tsai，那當你得知親友有人得了肺癌，請你不要嘆氣；如果你自己跟你的小孩，過敏的一把鼻涕一把眼淚，那請你也不要抱怨，因為當你決定投ET時，你已經放棄了你自己跟你家人的健康。當你票投下去的那一刻，一切都已經太遲了。

連勝文說，你不用擔心你會因為接待大陸的客人，而因此違反了反滲透法被抓去調查，兩岸關係也不會變成民進黨完全無法解開的死結。台灣的年輕人也不用再癡心苦等民進黨所告訴你的所有童話故事，會有實現的一天，因為韓國瑜最重要的任務，就是要全力栽培台灣的年輕人，啟動台灣有史以來最大的人才培育計畫， 並加強力度推動創新創業輔導。

連勝文說，退休的軍公教人員，也不用在烈日寒風當中，於街上悲嚎，因為配合韓國瑜國家主權基金的設立及財政改善的計畫，可以一步步讓退休軍公教得到應有的尊嚴。而造成勞資雙輸的政策也才能調整，台灣的經貿發展，也將透過自由化及鬆綁化，擺脫束縛、展翅高飛。

最後，連勝文也說，你也不用喜歡國民黨。但如果你相信民主應該有所制衡，一黨獨大所擁有的絕對權力，將導致絕對的腐化，就像現在的掌權者，可以毫無忌諱的濫行酬庸，那就請你給國民黨一個機會。如果你看不慣台灣政治當中存有太多的雙重標準，如果你不希望台灣良善的價值，被自私的政客破壞殆盡，那就請你支持國民黨區域及不分區立法委員候選人，讓台灣的政治能夠重新回到真正的民主，讓國家能夠重新回到正確的方向。